Análisis de la dinámica laboral y empresarial: datos a abril 2026: Se redujo la cantidad de empleadores en 28.262 casos (30 por día).

El RIGI, un proyecto anti-Argentina: 5 claves para entender por qué nos oponemos a la entrega de nuestros recursos a cambio de nada.

Rio Grande 19/06/2026.- hace exactamente dos años atrás, publicábamos un informe sobre las razones por las que nos oponíamos, y nos oponemos al Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones, (RIGI), en este informe volvemos a remarcar los cinco puntos principales y lo que se traduce en la entrega total de recursos, mineros o hidrocarburíferos a cambio de nada por plazos que van a hasta los 30 años de beneficios fiscales, sin obligaciones de ningún tipo para las empresas que ingresen al mismo, sin retenciones para importar o exportar, sin obligación de contratar personal, y ni siquiera de contratar personal local. Como la mentira tiene patas cortas y sabemos quienes son los que compran desde afuera y quienes nos entregan desde adentro, aquí va una vez mas y para que quede claro, que el RIGI, no solo no genera empleo, sino que s un saqueo institucionalizado del que, algunos vivos se quieren aprovechar.