Análisis de la dinámica laboral y empresarial: datos a abril 2026: Se redujo la cantidad de empleadores en 28.262 casos (30 por día).

Del análisis se desprende las principales conclusiones:
- Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 28.262 casos (30 por día).
- En términos absolutos, “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas” es el sector más afectado, con una pérdida de 7.567 empleadores.
- En término relativos, el sector más afectado es el de “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales”, que ha registrado una pérdida del 16,7% en el total de empleadores.
- En el mismo período, se perdieron 341.396 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3,46%), 385 puestos por día.
- El sector “Industria manufacturera” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 82.173 trabajadores.
- En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-15,8%).
- En el sector de trabajadores en casas particulares se perdieron 28.267 puestos de trabajo registrados, casi 36 casos por día.
- Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros 29 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,77% del total de los casos (28.196 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,23% (66 casos).
- Al analizar el tamaño de empresa se observa que la expulsión de trabajadores es más mayor en las empresas de mayor porte: 68,65% de la pérdida de empleo (-234.354 trabajadores) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: 107.042 casos, explicando el 31,35% del total. En términos absolutos, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.548.619, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.967.158
Fuente: CEPA Centro Economía Política Argentina.