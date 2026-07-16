ALERTA POR EL EMPLEO: se perdieron 28.000 puestos de trabajo en un mes

Argentina 16/07/2026.- Los datos oficiales muestran una nueva baja del empleo registrado, con caída en el sector privado, retroceso del trabajo independiente y un mapa provincial cada vez más desigual. Qué ramas crecieron y cuáles lideraron la pérdida de puestos.

El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de deterioro en abril: se perdieron 28.000 puestos de trabajo registrado en apenas un mes , mientras que el empleo asalariado privado cayó por segundo período consecutivo. La baja alcanzó a nueve sectores de la economía, entre ellos la industria, el comercio y hasta la minería.

Se perdieron 28.000 empleos formales en un mes

Según los últimos datos de la Secretaría de Trabajo, en abril se contabilizaron 12.765.000 trabajadores registrados, lo que representó una caída del 0,2% frente a marzo.

La comparación interanual también mostró números negativos. Frente a abril de 2025, el empleo registrado retrocedió 0,7%, con fuertes pérdidas entre los asalariados:

Sector privado: 128.600 trabajadores menos (-2,1%).

128.600 trabajadores menos (-2,1%). Sector público: 14.400 empleos menos (-0,4%).

14.400 empleos menos (-0,4%). Trabajo independiente: 50.100 personas más (+1,8%).

Sin embargo, en la comparación mensual, el trabajo independiente también sufrió un fuerte retroceso del 0,7%. La caída alcanzó a todas sus categorías: el monotributo social bajó 2,1%, los autónomos retrocedieron 1% y los monotributistas, 0,5%.

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EL MODELO DE MILEI NO GENERA EMPLEO DE CALIDAD EN EL SECTOR PRIVADO Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 235.419 asalariados registrados del sector privado. El retroceso por ahora no encuentra un piso. Industria y comercio, los más golpeados. @luiscampos76

Solo dos sectores lograron crear empleo

El deterioro fue generalizado entre las diferentes actividades económicas. Solo dos sectores consiguieron aumentar su cantidad de trabajadores durante abril : Hoteles y restaurantes, con una mejora del 0,4%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un avance del 0,2%.

Otros tres sectores se mantuvieron sin cambios: Enseñanza; Servicios sociales y de salud; y Suministro de electricidad, gas y agua. En cambio, nueve ramas redujeron sus planteles, con Pesca a la cabeza (-5,9%), seguida por Intermediación financiera (-0,9%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,4%), Industrias manufactureras (-0,3%), Comercio y reparaciones (-0,3%) y Explotación de minas y canteras (-0,3%).

El mapa del empleo: apenas tres provincias crecieron en un año

La caída también se extendió por gran parte del país. En la comparación mensual, Neuquén (+0,6%), Tucumán (+0,5%), La Rioja (+0,2%) y San Juan (+0,2%) fueron las provincias con mejor desempeño.

Pero el panorama interanual fue mucho más duro: solo tres de las 24 jurisdicciones lograron aumentar el empleo. Neuquén encabezó el crecimiento con 3,7%, seguida por Río Negro (+2,7%) y San Juan (+1,6%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas se registraron en Tierra del Fuego (-11,2%), Chubut (-7,3%), Misiones (-6,1%), Corrientes (-6%), Chaco (-5,4%), Formosa (-5,2%), Catamarca (-5,1%) y Santa Cruz (-4,5%).

Una caída que se profundizó y continuaría en mayo

El informe oficial advirtió que «desde septiembre de 2023 el empleo asalariado formal del sector privado muestra una tendencia descendente» y señaló que la contracción fue especialmente fuerte durante el primer trimestre de 2024, antes de moderarse hacia la segunda mitad de ese año.

«Entre octubre y diciembre de 2024 se observó una recuperación moderada, que permitió recobrar parcialmente las pérdidas acumuladas en los meses previos. Sin embargo, durante los primeros meses de 2025 el empleo permaneció prácticamente sin variaciones y, a partir de junio de ese año, retomó una trayectoria descendente», explicó la cartera laboral. La tendencia negativa continuó durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026. Y los primeros datos de mayo tampoco muestran una recuperación: según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el empleo privado registrado volvió a caer 0,1% en las empresas de más de 10 trabajadores, lo que anticipa que la debilidad del mercado laboral todavía no logró encontrar un piso.

Fuente: El Economista