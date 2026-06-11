Ushuaia 11/06/2026.- El intendente Walter Vuoto encabezó una nueva reunión de seguimiento del Operativo Invierno 2026, en el marco de las acciones de planificación y coordinación que el Municipio viene desarrollando desde el mes de abril para garantizar una respuesta eficiente ante las condiciones climáticas de la temporada y asegurar la transitabilidad y los servicios esenciales en la ciudad.

Del encuentro participaron los equipos técnicos y operativos de las distintas áreas de la Municipalidad, quienes repasaron el estado de los recursos humanos, logísticos y materiales disponibles, además de coordinar las tareas y estrategias de intervención previstas para toda la temporada invernal.

Durante la reunión se analizó el esquema operativo que se desplegará en la ciudad y se destacó que alrededor de 350 trabajadores y trabajadoras municipales formarán parte de las tareas previstas para afrontar las contingencias climáticas que puedan presentarse durante el invierno.



Asimismo, se repasó la disponibilidad de maquinaria, camiones, insumos y equipamiento específico para las tareas de despeje de nieve, mantenimiento de calles, tratamiento preventivo de calzadas y atención de situaciones que requieran una rápida intervención. En ese marco, el Municipio contará con cerca de 40 equipos viales y una flota de aproximadamente 30 camiones destinados a distintas tareas operativas.

Durante el encuentro también se evaluó el estado de preparación de la flota municipal y el acopio de los insumos necesarios para el desarrollo de las tareas previstas, con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente en los distintos sectores de la ciudad.

El intendente destacó la importancia de la planificación anticipada y del trabajo articulado entre las distintas áreas municipales para afrontar la temporada invernal con los recursos necesarios y brindar respuestas rápidas a los vecinos y vecinas.

Cabe destacar que el Municipio viene trabajando desde abril en la preparación del Operativo Invierno 2026, llevando adelante distintas acciones preventivas destinadas a minimizar los riesgos asociados a las condiciones climáticas propias de la estación.

Entre las medidas implementadas se encuentran campañas de concientización y recomendaciones difundidas a través de los canales institucionales, controles preventivos en distintos sectores de la ciudad y la implementación del decreto que establece el uso obligatorio de neumáticos de invierno desde el 15 de mayo. Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la prevención y promover una circulación más segura durante toda la temporada.

De esta manera, la Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo la organización y preparación del Operativo Invierno 2026, reafirmando su compromiso con la seguridad vial, la prestación de servicios y el acompañamiento a la comunidad durante los meses de bajas temperaturas.