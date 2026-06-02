Tierra del Fuego vs. China: la secretaria de Industria habló de «un panorama crítico»

Tierra del Fuego 02/06/2026.-Alejandra Man describió la compleja situación de las empresas de Tierra del Fuego, tras la reunión de la Comisión para el Área Aduanera Especial.

La secretaria de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego, Alejandra Man, advirtió sobre el difícil escenario que atraviesa el sector industrial fueguino tras una nueva reunión de la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE) y en medio de reclamos llevados adelante en Río Grande y Ushuaia por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

La funcionaria sostuvo que existe “un panorama de bastante incertidumbre respecto del tema de la producción local en Tierra del Fuego” y remarcó la preocupación por el impacto de las medidas nacionales sobre la actividad industrial y el empleo.

Cautelares, juicios y caídas de producción

En referencia a la situación de las empresas textiles, Man afirmó que “todas las empresas están atravesando situaciones complejas, algunas con medidas cautelares, otras con juicios por los cupos, y muchas con una baja considerable en la producción”.

En ese sentido, señaló que el panorama del sector es “crítico” y de “alta incertidumbre”.

Sobre los cambios impulsados por el Gobierno nacional en la industria electrónica, la secretaria indicó que la actualización del proceso productivo de celulares “reduciría el nivel de ensamble en la línea de producción, lo que podría interpretarse como una posible pérdida de puestos de trabajo”, aunque aclaró que “no se trata de una reducción masiva”.

Man reconoció que se pueden perder más puesto de trabajo en el sector de telefonía celular en Tierra del Fuego.

También remarcó que, más allá de intentar avanzar en negociaciones o acuerdos, la provincia no tiene autoridad para modificar las nuevas reglas del juego.

“La autoridad de aplicación es Nación, quien es dueña de los procesos productivos y tiene la potestad absoluta de su modificación”, indicó.

La competencia desigual con China

En relación con la baja de aranceles a productos electrónicos importados, Man expresó preocupación por sus efectos sobre la industria fueguina y señaló que “es muy difícil competir con los productos chinos”.

Asimismo, indicó que desde el Gobierno provincial se encuentran evaluando el alcance de las medidas nacionales junto con cámaras empresarias y actores del sector.

La funcionaria también destacó que la CAAE “continúa reuniéndose de manera mensual y presencial”, con el objetivo de sostener el diálogo entre el Estado, las cámaras empresariales y los representantes sindicales frente al contexto que atraviesa la industria provincial.

Tierra del Fuego y el RIGI

Man también se refirió al RIGI y a la cautela con la que, según consideró, habría que tomar la posibilidad de que se instalaran nuevas empresas en Tierra del Fuego, midiendo qué beneficios le generarían a la provincia y si efectivamente lo harían.

«Entendemos que las oportunidades de que las empresas puedan venir a instalarse siempre son positivas, pero con algunas definiciones y manteniendo ciertos recaudos -explicó-. No queremos empresas extractivas 100% que no generen valor agregado sobre la producción, o que no generen mano de obra y empleo”.

Man comentó que “esa es la otra cara que tiene el RIGI de estas grandes inversiones, que vengan y que sean 100% extractivas o que generen recursos sin generar nada a favor de la Provincia”, e indicó que “la ley 19.640 tiene benificios fiscales positivos que realmente hacen que Tierra del Fuego sea un lugar interesante”.

“El RIGI puede ser bueno o no -concluyó la funcionaria-, pero también tiene que ver con otra lógica a nivel volumen de inversió. Hasta que no haya situación de estabilidad política y económica difícilmente alguien venga a hacer una inversión de esa magnitud en la provincia”.

Fuente: lineasindical