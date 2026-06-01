SUTEF notificó al Gobierno el rechazo masivo de la docencia a la propuesta salarial

Tierra del Fuego 01/06/2026.- El viernes 29 de mayo, al finalizar el congreso provincial de delegadas y delegados de SUTEF, nuestra organización participó de la reunión convocada por el Gobierno en Tolhuin.

Desde nuestro sindicato se informó al ministro López Silva el rechazo del 84,5% de la docencia fueguina a la última propuesta presentada por el Ejecutivo.

Exigimos al Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS:

Nueva convocatoria a paritaria con una propuesta acorde a las necesidades que atraviesan las familias docentes, profundamente endeudadas y con salarios congelados desde hace más de 4 meses.

Cese inmediato de los descuentos y la devolución de todos los conceptos descontados sobre los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la educación.

Cese de la carga de datos de las mal llamadas «novedades» mecanismo utilizado para intentar disciplinar a la docencia que lucha por salario y condiciones laborales dignas, siendo el propio gobierno quien empuja a la docencia al conflicto mediante el congelamiento salarial y falta de respuestas concretas.

Entrega de todos los cargos docentes, solicitados oportunamente por las instituciones educativas, con el objetivo de atender las necesidades de cada grupo de estudiantes y garantizar efectivamente las trayectorias pedagógicas en toda la provincia.

Pago y la reliquidación inmediata del Material Didáctico Anual para todas aquellas dependencias donde, de manera irregular e injustificada, no se efectuó el pago correspondiente, así como también a la docencia que fue perjudicada por liquidaciones incorrectas.

Desde SUTEF reiteramos la urgencia de una propuesta salarial acorde para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que ronda actualmente los $2.879.877 y que contemple las necesidades de la docencia fueguina.

El Ministro expone que, en relación a las horas y cargos, en Ushuaia se entregaron el 90% de los mismos y quedaron cargos sin cubrir al día de hoy. En Río Grande se sigue trabajando para poder visualizar los cargos faltantes de 1°, 2° y 6° años también.

Con relación al pago del Material Didáctico Anual, informó que realizó la consulta y que se encuentra en trámite el expediente de pago para la docencia excluida. Con respecto a la mala liquidación y los tres listados presentados por SUTEF, explicó que se realizará la consulta con la Subsecretaría de Recursos Humanos.

López Silva responde que ante lo expuesto por SUTEF dialogará con el Gobernador y el Ministro de Economía para evaluar el mismo, una nueva convocatoria.

Acta-29-05-2026

SUTEF