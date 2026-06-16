Siete bandas del género fueguinas se presentaron en el Medio Caño EL ROCK TUVO SU NOCHE EN LA FIESTA NACIONAL DE LA “NOCHE MÁS LARGA” 2026

Ushuaia 16/06/2026.- Como parte de las actividades de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026, la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en el Medio Caño la noche de Rock, contando con siete presentaciones de grupos fueguinos del género.

Ante una multitud de vecinos y vecinas, se llevaron adelante los espectáculos de Jeeujeppen, Desdecero, F.U.R.I.A, RossMaison y los Sicarios del Rock, Grito Sagrado, Viejo Reyes y La Juntada Rock and Roll. Amenizando la noche, estuvo presente el tradicional buffet provisto por chicos y chicas de los colegios secundarios Monseñor Alemán y Eva Duarte, así como stands de cerveza artesanal a cargo de Birra del Fuego y Drake.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, remarcó “la importancia de contar con estos espacios, donde en un escenario de nivel nacional podemos acompañar y visibilizar a nuestras y nuestros artistas fueguinos”.

Para conocer más sobre las actividades de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @UshuaiaMunicipalidad y @AmbienteCulturaEducacion.Ush.