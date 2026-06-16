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Siete bandas del género fueguinas se presentaron en el Medio Caño EL ROCK TUVO SU NOCHE EN LA FIESTA NACIONAL DE LA “NOCHE MÁS LARGA” 2026

Por Armando Cabral

Ushuaia 16/06/2026.- Como parte de las actividades de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026, la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en el Medio Caño la noche de Rock, contando con siete presentaciones de grupos fueguinos del género.

Ante una multitud de vecinos y vecinas, se llevaron adelante los espectáculos de Jeeujeppen, Desdecero, F.U.R.I.A, RossMaison y los Sicarios del Rock, Grito Sagrado, Viejo Reyes y La Juntada Rock and Roll. Amenizando la noche, estuvo presente el tradicional buffet provisto por chicos y chicas de los colegios secundarios Monseñor Alemán y Eva Duarte, así como stands de cerveza artesanal a cargo de Birra del Fuego y Drake.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, remarcó “la importancia de contar con estos espacios, donde en un escenario de nivel nacional podemos acompañar y visibilizar a nuestras y nuestros artistas fueguinos”.

Para conocer más sobre las actividades de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @UshuaiaMunicipalidad y @AmbienteCulturaEducacion.Ush.

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