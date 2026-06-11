RÍO GRANDE LANZA LA 5° EDICIÓN DE LA DIGITAL HACKATHON Y CONSOLIDA SU APUESTA POR LA INNOVACIÓN ENTRE LAS JUVENTUDES

Rio Grande 11/06/2026.- La propuesta está destinada a estudiantes de nivel secundario, nivel superior y organizaciones juveniles. Por quinto año consecutivo, el Municipio renueva su compromiso con la formación de jóvenes protagonistas de la transformación digital, generando oportunidades para que desarrollen conocimientos, potencien sus talentos y contribuyan activamente al desarrollo de la ciudad.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, presenta la 5° edición de la “Digital Hackathon”, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los principales espacios de innovación, creatividad y desarrollo tecnológico para las juventudes de la ciudad.

A lo largo de sus cinco ediciones consecutivas, la Digital Hackathon ha promovido la participación activa de jóvenes en la construcción de soluciones innovadoras para desafíos reales de su comunidad, fortaleciendo habilidades vinculadas al trabajo colaborativo, el pensamiento creativo y el uso de las nuevas tecnologías.

La propuesta está destinada a estudiantes de nivel secundario, nivel superior y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de base juvenil. Se propone que las y los jóvenes, acompañados por sus docentes, tutores o referentes institucionales, puedan transformar ideas iniciales en soluciones tecnológicas concretas vinculadas a la vida escolar, comunitaria, ambiental o social.

Las instituciones interesadas en participar deberán conformar un equipo integrado por 3 a 5 estudiantes junto a un tutor o referente y registrarse en el siguiente link: https://bit.ly/4ezQ6l6. Una vez confirmada la participación, el equipo contará con el acompañamiento del Municipio en relación a las temáticas propuestas para esta edición, las bases y condiciones y el cronograma estipulado para esta 5° edición.

La edición 2026 se desarrollará a través de un proceso pedagógico integral dividido en cuatro etapas. La primera será la “Pre-Hackathon”, instancia en la que los equipos comenzarán su recorrido presentando una temática o problemática de interés, y recibirán orientación técnica y pedagógica para llegar con una idea fortalecida y viable.

Luego se realizará la jornada presencial de trabajo intensivo, donde abordarán sus ideas, definiciones y prototipos bajo la metodología Design Sprint. En una tercera etapa, se desarrollará la “Semana de Mejora”, período en el que los equipos podrán perfeccionar el funcionamiento de sus proyectos, optimizar la presentación visual y fortalecer la exposición oral de sus trabajos.

Finalmente, el evento cerrará con una Jornada de Premiación abierta al público, donde los participantes presentarán y defenderán sus propuestas ante un jurado especializado que determinará al ganador.

A través de la Digital Hackathon, Río Grande continúa consolidándose como Ciudad Tecnológica, transformando las aulas en espacios de innovación y brindando herramientas para pensar, crear y transformar la comunidad.