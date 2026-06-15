Reunión. El Gobierno descongela el diálogo con Gustavo Melella un un gobernador díscolo, pero mantiene distancia con Córdoba

Tierra del Fuego 15/06/2026.- Se reúne con el mandatario de Tierra del Fuego Gustavo Melella, que integraba el grupo de excluidos. La convocatoria formal alude a la reforma política.

El Gobierno nacional retomará este martes el diálogo con gobernadores para avanzar en la reforma electoral, con la particularidad de que recibirá por primera vez al mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien hasta el momento integraba el grupo de los excluidos.

Junto a Axel Kicillof, (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), Melella era parte del conjunto de gobernadores que la Casa Rosada consideraba inviables para el diálogo por sus posturas radicalizadas.

Sin embargo, de repente apareció en una lista de encuentros que tendrá el ministro del Interior, Diego Santilli.

La convocatoria a Melella hace más notoria la falta de interés del Gobierno nacional en mostrarse en público junto al mandatario local, Martín Llaryora –uno de los pocos sin trato directo en los últimos meses-, más allá de que se sabe que las segundas líneas de ambas administraciones mantienen un diálogo fluido .

Desde el punto de vista político, cabe apuntar que la incidencia de Melella es menor en el Parlamento, dado que dos de los tres senadores por Tierra del Fuego, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca son libertarios, y que Cándida López se alista en el kirchnerismo duro. En la Cámara de Diputados solo le responde Paulo Tita, con lo cual su capacidad de influir es mínima.

En consecuencia, el encuentro despierta una serie de especulaciones, dado que la situación financiera de Tierra del Fuego es delicada. La semana pasada el gobierno provincial se reunió con los equipos de finanzas de los municipios para buscar una solución a los atrasos en el pago de la coparticipación provincial. La cercanía del pago del aguinaldo y esta coyuntura adversa permiten suponer que el cambio de actitud hacia Melella pueda vincularse a algún tipo de pedido de asistencia urgente. Los próximos informes sobre reparto de ATN pueden ser reveladores.

El contacto entre Santilli y Melella tendrá lugar a las 16, una hora después de la visita a Interior del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, un asiduo invitado a la Casa Rosada. Para las 10 de la mañana está convocado otro mandatario aliado, Leandro Zdero de Chaco.

Esta ronda se suma a los encuentros que mantuvo durante los últimos días. Por el despacho de Santilli pasaron: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Alberto Weretilneck (Río Negro); además visitó en Misiones al titular del Ejecutivo local, Hugo Passalacqua, y Carlos Rovira, sobre quien se dice que detenta el poder real.

Santilli tiene el objetivo de lograr acuerdos para la reforma electoral y en particular para la derogación de las Paso.

Al momento, el proyecto está trabado en el Senado y solo se realizó una reunión de Comisión para tratar el tema.

El “poroteo” muestra que el Gobierno no tiene los votos para eliminar las Paso y se analiza avanzar en la alternativa de convertirlas en PAS, o sea que dejen de ser obligatorias.

La jefa del bloque libertario Patricia Bullrich planteó abrir un plazo de dos meses (hasta fin de julio) para poder cerrar acuerdos.

El dato llamativo en todas las reuniones que mantuvo Santilli con gobernadores fue la ausencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien habitualmente aparecía en las fotos de difusión.