REGISTRO DE POBLACIÓN HISTÓRICA: CONTINÚAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

Rio Grande 01/06/2026.- El Municipio de Río Grande informa que continúan abiertas las inscripciones para formar parte del Registro de Población Histórica, una propuesta que busca poner en valor la trayectoria de vecinas y vecinos que nacieron en la ciudad o se radicaron en ella hasta 1966 y que actualmente residen en Río Grande.

El proceso de incorporación al padrón contempla dos instancias. En primer lugar, las personas interesadas, o un familiar en su representación, deberán completar el formulario disponible en https://bit.ly/4vvk40l. Quienes requieran asistencia o deseen realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 2964-486460.

Posteriormente, personal municipal se contactará de manera individual para coordinar una entrevista presencial, durante la cual se deberá presentar la documentación correspondiente. En el caso de las personas nacidas en Río Grande, se solicitará DNI y partida de nacimiento. Para quienes llegaron a la ciudad antes de 1966, será necesario acreditar su residencia mediante documentación respaldatoria, como DNI antiguos, constancias de cambio de domicilio u otros comprobantes. Esta documentación también podrá ser presentada por familiares.

Asimismo, se recuerda que aquellas personas que se inscribieron durante la convocatoria anterior y que aún no fueron entrevistadas no deben completar nuevamente el formulario. En esos casos, deberán comunicarse vía WhatsApp al número 2964-486460, ya que sus datos continúan registrados en el sistema.

A través de esta iniciativa, la gestión del intendente Martín Perez reafirma su compromiso con las personas adultas mayores, promoviendo acciones que permitan reconocer y preservar la historia viva de la ciudad. En este sentido, el Registro de Población Histórica busca destacar el aporte, el esfuerzo y el compromiso de quienes nacieron o eligieron Río Grande para desarrollar su proyecto de vida, contribuyendo con su trabajo y dedicación al crecimiento de la comunidad.