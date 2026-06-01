“MUJERES EN MARCHA”: CAPACITACIONES EN OFICIOS GENERAN SALIDA LABORAL E INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Ushuaia 01/06/2026.- La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro, destacó la importancia de las capacitaciones que se realizan en el marco del programa “Mujeres en Marcha”, ya que facilitan la inserción laboral en oficios tradicionalmente masculinos.

En declaraciones radiales, la funcionaria recordó que “los talleres forman parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Walter Vuoto para promover la autonomía económica de las mujeres a través de la formación en oficios”. En ese sentido, señaló que estas herramientas facilitan el acceso al mercado laboral y generan mayores oportunidades de desarrollo personal y económico.

“Hay mucho interés de las mujeres en participar y cada vez que abrimos una inscripción los cupos se completan rápidamente”, mencionó, y precisó que en lo que va del año hubo capacitaciones sobre instalación y mantenimiento de calderas, pintura de interiores, colocación de pisos, construcción en seco, mecánica ligera, licencia profesional de conducir y soldadura.

Maestro remarcó que “estos espacios también nos permiten tejer redes”, ya que están presentes los equipos de la Secretaría “para abordar cualquier situación que pudiera surgir”.

“Tuvimos casos de mujeres que concurren a los cursos y están atravesadas por un contexto de vulnerabilidad o de violencia de género”, y desde el área “se les brinda contención y asesoramiento”.

Por último, resaltó que “muchas chicas que realizaron estas capacitaciones nos contaron que pudieron encontrar una salida laboral”, y agregó que “también nos piden que sigamos adelante con estas propuestas”.