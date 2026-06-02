Movilidad previsional: actualizaciones jubilatorias con el DNU 274/2024 de Milei vs. fórmula Ley 27.609 de 2021

- Esto mismo sostiene el FMI en su última revisión del acuerdo al confirmar que se ha reducido el gasto en jubilaciones y pensiones. Se puede leer textualmenre “si bien los recientes cambios en la fórmula de indexación de las pensiones (que vincula las prestaciones a la inflación pasada) han moderado el gasto (haciéndolo también más predecible), se espera que las presiones demográficas y las debilidades estructurales amplíen las brechas de financiación a medio plazo si no se modifican las políticas”.
- En concreto, en septiembre 2024, diciembre 2024, marzo 2025, junio 2025 y septiembre 2025 los aumentos por la fórmula anterior hubieran sido superiores a los efectivamente otorgados. En diciembre 2025, marzo y junio 2026 los aumentos por decreto resultan mayores a la ley anterior. En junio de 2026, con el aumento de 2,6% (IPC de abril 2026) de la fórmula de Milei, la jubilación mínima (sin bono) se ubica en $403.327, mientras que de haber continuado la fórmula anterior se ubicaría en $490.621 (21,6% por encima).
- Paralelamente, desde marzo de 2024, el bono compensatorio que recibe el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo 2024 y junio 2026 200%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 132%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debería haber sido en junio de 2026 de $209.994, es decir, el triple de lo actual.
- En el trimestre marzo-mayo de 2026, el poder de compra de las jubilaciones que no perciben bono se ubica en niveles inferiores al último trimestre del gobierno anterior (-2,5% para las jubilaciones sin bono y -18,9% para las que tienen bono). La comparación trimestral es la adecuada metodológicamente dada la dinámica de actualización de la fórmula anterior.
- Al atar las jubilaciones al IPC, éstas no perderán poder adquisitivo pero tampoco podrán recuperar. Por el contrario, la Ley 27.756 sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo incluía: una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT de un adulto, y una cláusula gatillo una vez al año (en marzo) si hubiere recuperación real de los salarios en el año calendario anterior.
- Del mismo modo, la ley aprobada en julio de 2025 y vetada por Milei incluía un aumento excepcional de 7,2% que completaba la inflación de enero 2024, la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste posterior por inflación, la prórroga por dos años de la moratoria previsional, y la mejora de la PUAM permitiendo acceso a los 60 años para mujeres y compatibilidad con empleo registrado y pensión por viudez.
- Vale recordar, además, que en marzo de 2025 finalizó la vigencia de la moratoria previsional, y tal como había anticipado el Poder Ejecutivo, no se prorrogó. Esto implica que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse, deberán conformarse con una PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima y no pensionable.
Fuente: CEPA Centro Economía Política Argentina.