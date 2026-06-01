MARTÍN PEREZ: “NUESTRA PROVINCIA ES ESTRATÉGICA PARA PENSAR EL FUTURO ARGENTINO”

Rio Grande 01/06/2026.- En el marco del 35° aniversario de la Jura de la Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el intendente Martín Perez destacó la trascendencia histórica de este acontecimiento para la consolidación institucional de la provincia y reafirmó la necesidad de seguir construyendo una mirada estratégica desde el sur para contribuir al desarrollo de la Argentina.

“El 1 de junio de 1991 nuestra provincia comenzó a escribir una nueva etapa de su historia. La Jura de la Constitución fue la expresión de la voluntad de un pueblo que eligió organizarse, crecer y proyectarse desde el extremo sur de la Patria, defendiendo su identidad, sus recursos y el derecho de las futuras generaciones a vivir en una Tierra del Fuego con oportunidades”, expresó.

Perez sostuvo que, a 35 años de aquel hecho histórico, los valores que dieron origen a la provincialización mantienen plena vigencia. “Hoy más que nunca debemos reafirmar el compromiso con el trabajo, la producción, el arraigo y la defensa de nuestra soberanía. Tierra del Fuego ocupa un lugar central en los desafíos estratégicos de la Argentina y tiene mucho para aportar en la construcción de un proyecto nacional con mirada federal”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la provincia es protagonista en los debates vinculados al Atlántico Sur, la Cuestión Malvinas, la Antártida, la industria nacional, la transición energética y el cuidado de recursos estratégicos. “Nuestra provincia no es un territorio periférico; es un espacio fundamental para pensar el futuro argentino. Desde aquí defendemos una visión de desarrollo que prioriza el trabajo, la producción y la presencia de un Estado comprometido con el bienestar de su pueblo”, señaló.

Asimismo, destacó que Tierra del Fuego tiene una enorme responsabilidad histórica y política como provincia industrial y malvinera. “Somos parte de una comunidad que ha sabido crecer a partir del esfuerzo de generaciones de fueguinos y fueguinas que eligieron este lugar para construir su vida. Esa historia nos obliga a seguir defendiendo cada puesto de trabajo, a promover nuevas oportunidades de desarrollo y a fortalecer el entramado productivo que sostiene a nuestras ciudades”, indicó.

El Intendente convocó además a renovar el compromiso con los principios que inspiraron la Constitución Provincial. “Este aniversario nos invita a mirar hacia adelante con esperanza, fortaleciendo nuestras instituciones y trabajando unidos para construir una provincia más justa, más inclusiva y con más oportunidades para todos y todas. Los desafíos son importantes, pero la historia de Tierra del Fuego demuestra que siempre hemos sabido enfrentarlos con decisión, solidaridad y compromiso colectivo”, sostuvo.

Finalmente, Perez afirmó que “el mejor homenaje a quienes soñaron y construyeron esta provincia es seguir trabajando todos los días por una Tierra del Fuego con futuro, que cuide a su gente, que defienda su producción y que continúe siendo protagonista en los grandes desafíos estratégicos de nuestro país. Desde Tierra del Fuego reafirmamos el compromiso de seguir construyendo futuro desde el sur”.