- Se perdieron 68.561 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 20% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, 75 personas por día.
- En términos absolutos, la administración descentralizada del Estado concentra la mayor cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
- El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 despidos. Le siguen el Banco Nación S.E. con 2.368 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 despidos, mientras que la Case de la Moneda registra 715 desvinculaciones.
- En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió al 79% del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A., la Casa de la Moneda y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.
- En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.398 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la CONICET, con 1.953 despidos, y el ANSES, con una reducción de 1.844 trabajadores.
- En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 62% de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 49 %, y en tercer lugar el ENACOM que sufrió un recorte del 48% de su dotación.
- Centro Economía Política Argentina CEPA
La dotación de personal del Sector Público Nacional: datos a enero 2026: Se perdieron 75 empleos por dia.
Argentina 01/06/2026.- Desde diciembre de 2023, la gestión del presidente Milei ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado. Se perdieron 68.561 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 20% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, 75 personas por día.