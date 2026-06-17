La concejal Arce recibió a estudiantes del Colegio Alicia Moreau de Justo

Rio Grande 17/06/2026.- En el marco de una jornada destinada a acercar a jóvenes a conocer el funcionamiento del Concejo Deliberante, la edil Alejandra Arce, del bloque Provincia Grande, recibió a estudiantes de 2º año del Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo.

Durante el encuentro, se dialogó acerca del trabajo que se desarrolla en el Concejo Deliberante, el proceso de tratamiento de los proyectos de ordenanza y la importancia de la participación de los jóvenes en la construcción de legislaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad, además de plantear inquietudes y compartir sus miradas sobre los desafíos de la ciudad.

Al respecto, la concejal Alejandra Arce expresó, “es muy importante que las y los jóvenes conozcan cómo funcionan las instituciones democráticas, sus responsabilidades y derechos como ciudadanos. Que sepan que el Concejo Deliberante es una herramienta para transformar la realidad de la ciudad a partir del diálogo y la construcción de consensos”

Asimismo, destacó que “impulsar estos espacios de encuentro es apostar a una ciudadanía comprometida y activa. Nos interesa que puedan involucrarse, pensar iniciativas legislativas y ser parte de la Río Grande que queremos”.

A través de estas iniciativas, el bloque Provincia Grande reafirma su compromiso de promover instancias que fortalezcan el vínculo entre las instituciones y la comunidad educativa, generando oportunidades para que las juventudes puedan expresarse y contribuir con ideas para el presente y el futuro de la ciudad.