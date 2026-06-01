HISTÓRICO: EL GOBERNADOR MELELLA FIRMÓ ACUERDOS EN TOLHUIN PARA LA LLEGADA CONCRETA DE INVERSIONES EN PROYECTOS ACUÍCOLAS

Tolhuín 01/06/2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego llevó adelante este viernes en la ciudad de Tolhuin la firma de una serie de acuerdos estratégicos orientados al fortalecimiento y desarrollo de la actividad acuícola en la zona centro de la provincia.

La iniciativa se enmarca en las políticas de fortalecimiento del desarrollo productivo provincial y tiene como objetivo promover el crecimiento sostenible del sector, potenciar las capacidades productivas locales, fomentar nuevas inversiones y generar oportunidades de empleo y desarrollo para las comunidades vinculadas a la actividad, en este caso, en conjunto con el Municipio de Tolhuin y dos empresas que iniciarán proyectos en esa zona de la provincia.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes del sector productivo, Legisladores, Concejales de Tolhuin y público en general.



En este contexto se avanzó en la firma del “Acuerdo de Complementación y Cooperación Estratégica” entre el Gobierno de la Provincia y el Municipio de Tolhuin.

Asimismo, se suscribió el acuerdo específico para la implementación de una etapa experimental de mitilicultura en el paraje San Pablo. Participó de esta firma el gobernador Gustavo Melella, el intendente Daniel Harrington y representantes de la firma Eco Trade Fueguina S.A., encabezados por Alejandro Gusman.

Por otra parte, también se firmó una carta de intención específica y complementaria destinada al desarrollo, monitoreo y evaluación preliminar de iniciativas vinculadas al cultivo de macroalgas en costas marinas provinciales. En este caso, el acuerdo fue rubricado entre el Gobierno provincial y Bentónicos de Argentina S.A., representada por Vitalii Bakulin.

Al respecto, el Gobernador Melella sostuvo que “necesitamos ampliar la matriz productiva. Cuando hablamos de diversificación y de nuevas inversiones, hablamos de generar desarrollo para nuestra provincia. Se trabajó en una ley de acuicultura realmente muy buena, muy moderna, y, sobre todo, en una reglamentación que permite que el privado invierta y apueste a Tierra del Fuego”.

“Hoy el vecino, el fueguino, en este contexto tan duro, tan difícil, busca empleo. Y la generación de inversiones y de apuestas productivas nos va generando paulatinamente trabajo directo, pero también desarrollo para proveedores locales. Sean 5, 10, 20 o 100 puestos de trabajo, es generación de oportunidades, esperanza y proyecto de vida para muchas familias”, agregó.

Asimismo, el mandatario dijo que “esto no es una lucha entre ambiente y producción. Es una producción sustentable, que genera recursos y que se desarrolla con tecnología sumamente avanzada. Tenemos que demostrar que es un sistema productivo seguro, que cuida el ambiente y que permite el crecimiento de ciudades como Tolhuin a través de inversiones reales y concretas”.

Por su parte, el Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, expresó que “hoy estamos dando un paso importante para Tolhuin, para poder trabajar y enlazarnos en el sistema productivo de la provincia con esta nueva oportunidad que nos da la ley, y, en este caso, para el desarrollo de la mitilicultura”.

“Cuando hablamos de diversificación de matriz productiva, estamos hablando de esto. Básicamente, es aprobar en el ámbito legislativo las leyes, hacer las gestiones que realiza el gobernador y los diferentes ministerios buscando inversiones, y trabajando articuladamente,, en este caso, con el municipio de Tolhuin, ampliar la matriz productiva de la provincia”, resaltó.