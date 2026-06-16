GOBIERNO LLEVARÁ ADELANTE UNA NUEVA EDICIÓN DE EXPO PYME FUEGUINA

Tierra del Fuego 16/06/2026.- El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, anuncia la 5ª edición de Expo PyME Fueguina, que se llevará adelante el próximo 20 de junio en el Centro Cultural Yaganes de la ciudad de Río Grande.

Esta nueva edición contará con expositores representantes de distintas cadenas productivas, entre ellas la agro-ganadera, forestal y turbera, así como empresas de alimentos y bebidas fueguinas y prestadores de servicios vinculados a las distintas industrias locales. Se trata de empresas con trayectoria, destacadas por su capacidad de adaptación, la búsqueda constante de innovación y el compromiso con la mejora continua de sus productos y servicios.

Expo PyME se consolida como un espacio de encuentro para el sector productivo fueguino, impulsando la vinculación entre empresas, productores, emprendedores e instituciones, la generación de oportunidades de negocios y el fortalecimiento de redes de trabajo que contribuyen al desarrollo de las cadenas de valor locales. A su vez, permite acercar a la comunidad la diversidad, el talento y la capacidad productiva que distinguen a Tierra del Fuego.

Asimismo, el evento busca dar a conocer el potencial productivo de la provincia, por lo que estará abierto al público en general. Los asistentes podrán recorrer la exposición, degustar sabores locales y participar de una agenda de charlas de interés. El evento podrá visitarse entre las 16 y las 20 horas en el Centro Cultural Yaganes.

La secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, señaló que “en esta edición pusimos el foco en la convocatoria de empresas que se encuentran próximas a realizar inversiones y que requerirán la contratación de proveedores locales para el desarrollo de sus actividades. Entendemos que este tipo de encuentros resultan fundamentales en un contexto económico dinámico que plantea desafíos para todos los sectores”.

Por su parte, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, destacó la participación de instituciones que brindan herramientas de financiamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento del sector productivo. “Como en cada edición, estarán presentes organismos e instituciones que acompañan el desarrollo de las empresas fueguinas con distintas herramientas financieras y técnicas. Por eso queremos invitar especialmente a las PyMEs y empresas de todos los sectores a participar de la charla sobre Herramientas Financieras para PyMEs, donde contaremos con la presencia de representantes de la banca pública y privada, organismos de tercer orden, fondos de garantía y operadores del mercado de valores. La actividad se realizará a las 15 horas en el mismo espacio de la Expo”, señaló.