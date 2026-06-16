En abril la ANPYN anunció obras en el Puerto de Ushuaia y baja de tarifas, hasta el momento las obras no aparecen.

Rio Grande 16/06/2026.- La ANPYN avanzó en una baja tarifaria que favorece a los productores e industriales fueguinos. La medida se complementa con un plan integral de obras para la modernización y readecuación del puerto, que incluye el próximo llamado a licitación pública para reparación de defensas, que será financiado con recursos propios. Conversaciones y respaldo de FAMP. Es dable aclarar que desde el 22 de enero en que se intervino el puerto de manera irregular y hasta el momento solo se llamó a licitación para las obras anunciadas y se habrian bajado los costos solo en un 5%, es decir nada.

Fuente altamente confiables del Puerto de Ushuaia señalaron La Licuadora que, «se han impugnado las licitaciones y la tarifaria, porque se trata fondos de la Provincia y obras en dominio de la Provincia y no hemos sido consultados y tampoco han intervenido los órganos de control provincial».

Por lo que la intervención del puerto sigue siendo irregular, y abusiva teniendo en cuenta que hasta aqui lo unico que queda claro es que la ANPYN, buscaba «acomodar» a los suyos en algún lado y manotear una caja de mas de 22.000 millones de pesos anuales.

Abajo el comunicado de la ANPYN del mes de abril de este año.

Según la Administración NAcional de Puertos, el viernes 24 de abril se publicó en el Boletín Oficial, el nuevo tarifario simplificado que establece una reducción de costos de entre el 10% y el 15% para los usuarios de la terminal. La adecuación del cuadro tarifario representa, además de una rebaja de los valores vigentes, una simplificación de los procesos administrativos y de las tramitaciones operativas.

El nuevo esquema tarifario, publicado mediante la Resolución Nº 22/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, se implementa en el marco del proceso de normalización y reestructuración administrativa, y ofrece una mayor claridad respecto de los servicios prestados, mejorando la transparencia de la gestión.

Además, en el marco del plan de modernización y readecuación del puerto, en las próximas semanas se realizará el llamado a licitación pública para la renovación y adecuación de las defensas del muelle. El financiamiento de la obra proviene de los recursos generados mediante la administración eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria.

La obra incluye el retiro de equipos con vida útil vencida, la provisión e instalación de 75 nuevas defensas y la calibración del sistema. La renovación de las defensas bajará los costos de mantenimiento, y permitirá adaptar la infraestructura del puerto al crecimiento de buques esperado para los próximos años. El objetivo es garantizar la seguridad de atraque y proteger la estructura portuaria. El pliego también abarca la reparación de roturas en cabezales y vigas de hormigón en los sectores antiguos del frente de atraque.

Asimismo, se ejecutarán en una segunda etapa las obras de reparación de infraestructura portuaria en los sitios 3 y 5, junto con intervenciones en el sitio 1, destinado específicamente a tareas de descarga. Estos trabajos de mantenimiento estructural, que se suman a la renovación de pilotes, la finalización del tablestacado y el relleno para la ampliación de la playa de contenedores, tienen como objetivo recuperar la operatividad de los sectores del muelle seriamente afectados por el deterioro histórico.

Complementariamente, se avanzará en la ampliación y reparación de la red eléctrica, así como la readecuación de la red de provisión de agua. Todas estas obras se realizarán con el respaldo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), herramienta estratégica que garantiza el financiamiento de inversiones productivas claves para el desarrollo de Tierra del Fuego.

Fuente: /www.argentina.gob.ar/noticias/comienzan-las-obras-en-el-puerto-de-ushuaia-y-bajan-las-tarifas