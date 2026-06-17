EL MUNICIPIO IMPULSA “RONDAS PARA CONSTRUIR FUTURO JUNTAS”, UN ESPACIO DE ENCUENTRO PARA MUJERES Y DIVERSIDADES

Rio Grande 17/06/2026.- Se trata de una propuesta gratuita que busca generar espacios de escucha, acompañamiento y construcción colectiva, brindando herramientas para fortalecer la autonomía, la confianza y las redes comunitarias.

Con el objetivo de acompañar a mujeres y diversidades en el contexto social y económico actual, el Municipio de Río Grande pondrá en marcha el ciclo “Rondas para Construir Futuro Juntas”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario que promueve el encuentro, la reflexión y el fortalecimiento personal y comunitario.

La propuesta surge a partir del trabajo cotidiano que realizan las distintas áreas de la Secretaría, donde se identifican los desafíos que atraviesan muchas familias y cómo estos impactan no sólo en la economía del hogar, sino también en el bienestar emocional, los vínculos y la posibilidad de proyectar nuevos objetivos.

En este marco, se desarrollará un ciclo de cinco encuentros presenciales orientados a brindar herramientas prácticas y generar espacios de intercambio, contención y aprendizaje colectivo.

La primera ronda, denominada “Reconocer lo que valgo”, se llevará adelante el próximo 18 de junio, de 13:30 a 16 horas, en el Espacio Tecnológico (Carlos Pellegrini 520). La actividad estará enfocada en el fortalecimiento de la autoestima, la confianza personal y el reconocimiento de capacidades y habilidades.

A lo largo de junio, julio y agosto también se realizarán los encuentros “Ordenar mi economía”, “Transformar habilidades en oportunidades”, “Mostrar y compartir lo que hago” y “Crecer con otras”, conformando un recorrido integral pensado para acompañar a las participantes en distintas dimensiones de su desarrollo personal y comunitario.

Quienes deseen participar podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4e5j2kQ. Además, durante las actividades se dispondrá de un espacio de cuidado para las infancias, con el fin de facilitar la participación de las asistentes.

Desde la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario destacaron que esta iniciativa busca no sólo acercar herramientas concretas, sino también fortalecer los lazos comunitarios, promoviendo espacios donde las mujeres y diversidades puedan compartir experiencias, construir vínculos y sentirse acompañadas.

“Rondas para Construir Futuro Juntas” se enmarca en las políticas públicas que impulsa el Municipio de Río Grande para promover la participación, la autonomía, la inclusión y el fortalecimiento de la comunidad.