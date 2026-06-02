“EL FUTURO DE TIERRA DEL FUEGO ES GRANDE, PORQUE EN MOMENTOS DIFÍCILES COMO ÉSTE SALE LA FUERZA DE LOS FUEGUINOS Y FUEGUINAS”

Rio Grande 02/06/2026.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur realizó este lunes en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora de Río Grande el acto central conmemorativo por el Día de la Provincia, al cumplirse el 35° aniversario de la jura de la Constitución Provincial, una fecha trascendental en la consolidación institucional fueguina.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Gustavo Melella, acompañado por la vicegobernadora Mónica Urquiza. También participaron diputados nacionales, autoridades del Superior Tribunal de Justicia, legisladores provinciales, integrantes del Poder Ejecutivo, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, concejales autoridades municipales, veteranos de la Guerra de Malvinas, antiguos pobladores, representantes de pueblos originarios, organizaciones sindicales, entidades intermedias, docentes, estudiantes y vecinos de toda la provincia.

En su discurso, el Gobernador Melella convocó a la comunidad fueguina a celebrar la historia de Tierra del Fuego, reconociendo a quienes construyeron la provincia a lo largo de las décadas. Destacó el aporte de los pueblos originarios, antiguos pobladores, veteranos de Malvinas, trabajadores, docentes, estudiantes, convencionales constituyentes y todos aquellos que contribuyeron al crecimiento de la provincia desde sus inicios.



Al referirse a la realidad actual, el mandatario reconoció las dificultades que atraviesan las familias fueguinas y sostuvo que “hoy vivimos momentos muy duros, muy complicados realmente en nuestra provincia y en el país. Momentos económicos dolorosos, de pérdida de empleo para muchas de nuestras familias. Pero en estos momentos difíciles es cuando uno ve el corazón que tenemos, la fuerza que tenemos y la garra que ponemos los fueguinos y fueguinas”.

“Hoy necesitamos de todos para sacar adelante nuestra provincia. No importa el sector o partido político del cual seamos. Lo más importante es lo que viene, lo más importante es por lo que tenemos que soñar, tenemos que ponernos codo a codo y seguir trabajando. A pesar de este momento de dificultades el futuro de Tierra del Fuego es grande, porque en momentos como éste sale la fuerza de los fueguinos y las fueguinas, y eso nadie lo puede detener”, aseguró.

También se dirigió a los presentes Gustavo Blanco, secretario de la asamblea durante la Convención Constituyente de 1991, quien contó hechos y anécdotas de aquellos días históricos para la provincia.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a los convencionales constituyentes que participaron del proceso que dio origen a la Carta Magna provincial. En ese marco, el Gobernador hizo entrega de presentes protocolares a los convencionales presentes.

La conmemoración incluyó además una presentación artística a cargo del músico, autor y compositor fueguino Facundo Agüero, reconocido por su trabajo de investigación y difusión de la música patagónica y por la creación del Cancionero Fueguino.

A 35 años de la jura de la Constitución Provincial, la comunidad fueguina renovó su compromiso con los valores democráticos, el fortalecimiento institucional y la construcción de un futuro basado en los principios que dieron origen a la provincia más austral de la Argentina.