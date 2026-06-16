El consumo de carne volvió a caer y llegó a su menor nivel en 20 años

Argentina 16/06/2026.- Pese a la estabilidad de precios. que, el gobierno nacional sostiene a través de informes del INDEC, el poder adquisitivo no logra hacer frente a los valores actuales, tras las fuertes subas de los últimos meses

El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,5 kilos por año en mayo, lo que significa una baja de 6,1% interanual y una retracción de 3,1 kilos por habitante respecto al mismo período de 2025. Se trata del registró más bajo de los últimos 20 años.

De acuerdo a la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la disminución del consumo está vinculada a la caída del poder de compra de las familias, afectadas por la suba significativa en el precio relativo de la carne vacuna.

En términos generales, el consumo aparente de carne vacuna cayó 11,1% anual y alcanzó 855.750 toneladas res con hueso en los primeros 5 meses del año. Puesto en valores absolutos, la absorción doméstica disminuyó en 106.710 toneladas res con hueso frente al registro de enero-mayo del año pasado.

La entidad resaltó igualmente que la desagregación del rubro carnes y derivados arrojó una caída de 0,7% mensual del precio promedio de los cortes vacunos, siendo la segunda consecutiva.

El precio del kilo de asado registró la mayor baja mensual con una caída de 1,6% y un valor promedio de $17.237,3. Le siguieron el cuadril, que descendió 0,8% hasta $21.163,9, la nalga con una baja de 0,6% y un precio de $21.810,5, la carne picada común que retrocedió 0,4% a $10.402,2 y la paleta con una disminución de 0,1% y un valor de $17.110,4. En contraste, la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,5% mensual y se ubicó en $7.759,4.

Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna habrían totalizado 312.200 toneladas res con hueso, una cifra 5,1% superior a la registrada en los primeros cinco meses del año pasado. El crecimiento de las ventas externas, equivalente a 15.060 toneladas adicionales, fue impulsado principalmente por la demanda proveniente de EEUU.

En ese sentido, cabe recordar el acuerdo comercial firmado con ese país a principios de año, que supuso un cupo anual de exportación de 100.000 toneladas libre de aranceles, resultado de agregar 80.000 toneladas a la cuota de la que ya disponía el país, de 20.000.

“En los restantes destinos principales las ventas experimentaron caídas muy significativas”, señaló CICCRA, al precisar que las ventas a China, todavía principal destino de exportación para la carne vacuna, cayeron 35,8% mensual en abril y 32% interanual.

En contraposición, las exportaciones a EEUU crecieron 25% mensual y se triplicaron en la comparación interanual, totalizando 10.896 toneladas en abril y llegando a representar 29,2% del total exportado.

Las exportaciones a EEUU crecieron 25% mensual y se triplicaron en la comparación interanual (Imagen Ilustrativa Infobae) Las exportaciones a EEUU crecieron 25% mensual y se triplicaron en la comparación interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los ingresos por las ventas a China representaron 35,6% de los ingresos totales en abril último (110,2 millones de dólares) y la facturación por las exportaciones a EEUU sumaron otro 29% (89,9 millones de dólares). En conjunto, explicaron 64,6% de la facturación total del mes”, indicó el informe.

Por su parte, Alemania y Países Bajos aportaron otro 16,1% del valor total de las exportaciones, con USD 30,3 millones y USD 19,5 millones de dólares respectivamente. Esto se explica por los valores unitarios significativamente superiores que ambos países pagan en comparación con China y EEUU.

Por otro lado, la producción de carne vacuna acumuló una contracción de 7,3% anual en lo que va de 2026. El total producido alcanzó 1.168 millones de toneladas res con hueso, lo que representa 91.650 toneladas menos que en el mismo lapso de 2025. Este retroceso se dio en un contexto de menor disponibilidad de hacienda para faena.

“En mayo la industria frigorífica vacuna registró nuevamente un bajísimo nivel de actividad, en un contexto dominado por la menor oferta de hacienda vacuna para enviar a faena, tras una fase de tres años de intensa liquidación de madres y de existencias en general, producto de una sucesión de eventos climáticos adversos que incidieron a partir de 2022 y se extendieron hasta mediados del año pasado”, señaló CICCRA.

“Así como abril de 2026 fue el décimo abril con menor nivel de faena de los últimos cuarenta y siete años, el de mayo fue el noveno más bajo entre los quintos meses considerados”, agregó.

En enero-mayo de 2026 se faenaron 4,94 millones de cabezas de hacienda vacuna, lo que implicó una contracción de 9,8%. “Fue el nivel de actividad sectorial más bajo de los últimos diez años (39º entre los últimos cuarenta y siete años)”, precisó el informe.

Fuente: Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra)