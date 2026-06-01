Consumo e ingresos en provincia de Tierra del Fuego: datos a marzo las ventas en supermercados acumula una caída de $48.546 millones.

- Las ventas en supermercados de Tierra del Fuego acumuladas en marzo de 2026 muestran una caída de 2,1% contra 2025, de 6,0% respecto de 2023, y contra el año 2022 la caída es de 0,3%.
- Esto equivale a $5.842 millones menos de facturación (en pesos de marzo de 2026) en relación al mismo período de 2023, lo que evidencia la magnitud de la contracción.
- La evolución del consumo no puede desvincularse de la dinámica salarial. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, los trabajadores registrados de la provincia perdieron 5,5% de su poder adquisitivo. Si bien a fines de 2024 y comienzos de 2025 se observó una recuperación, en diciembre de 2025 (último dato disponible) los ingresos todavía se ubicaban 3,5% por encima del nivel de noviembre de 2023.
- Si se ajusta el IPC por la ENGHo 17/18 (lo que reclama el FMI), la caída real del poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 asciende a 6,1%. Este valor se correlaciona con la caída de las ventas de supermercados que es de 4,8% en el mismo periodo.
- En términos acumulados, la estimación del ingreso no percibido entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 asciende a $1.022.526 por trabajador si se calcula con el IPC vigente del INDEC y a $5.053.700 por trabajador si se toma en cuenta el IPC ENGHo 17/18. Esto implica una pérdida, considerando la totalidad de trabajadores registrados en el sector privado, de entre $34.855 millones (IPC vigente) y $172.270 millones (IPC actualizado) para los hogares fueguinos.
- La variación de las ventas en supermercado desde noviembre de 2023 a diciembre de 2025 (a precios de diciembre de 2025) acumula una caída de $48.546 millones.
Fuente: Centro de Economía Política Argentina CEPA