Congreso Nacional: Quiénes son los senadores con mejor imagen en mayo

Senado 01/06/2026.-El ranking de senadores de mayo dejó fuertes señales políticas: subas, caídas y un mapa de imagen que expone el clima en el Congreso.

El nuevo ranking nacional de senadores correspondiente a mayo de 2026 dejó una postal incómoda para buena parte de la dirigencia: ningún legislador logró cerrar el mes con diferencial positivo de imagen. Aun así, hubo nombres que consiguieron destacarse dentro de un escenario marcado por la desconfianza, el bajo conocimiento público y fuertes caídas en la valoración ciudadana.

La senadora nacional María Florencia López, de La Rioja, quedó al frente del relevamiento con el mejor diferencial de imagen entre sus pares. Detrás se ubicaron Carolina Moisés, de Jujuy, y Luis Juez, de Córdoba. En el otro extremo, José Mayans, Jorge Capitanich y Carmen Álvarez Rivero concentraron los peores registros del mes.

Los senadores con mejor diferencial de imagen

El primer lugar del ranking quedó en manos de María Florencia López, senadora nacional por La Rioja, con un diferencial de imagen de -1,1%. Aunque el número sigue en terreno negativo, fue suficiente para ubicarla por encima del resto de los integrantes de la Cámara alta medidos en mayo.

En segundo lugar apareció Carolina Moisés, representante de Jujuy, con un diferencial de -1,6%. El tercer puesto fue para Luis Juez, senador nacional por Córdoba, que alcanzó un diferencial de -2,1%.

El dato central es que los tres mejores posicionados se mueven en una franja estrecha, con diferencias mínimas entre sí. En un contexto de alta exposición política y fuerte desgaste de la dirigencia, esos números los dejaron en la parte más alta de la tabla.

Los peores números del mes

En la otra punta del ranking aparece José Mayans, senador nacional por Formosa, quien quedó en el último lugar con un diferencial negativo de -27,4%. El dato lo convierte en el legislador con peor registro de imagen en mayo de 2026.

Muy cerca quedó Jorge Capitanich, de Chaco, con -27,3%. Apenas una décima por debajo se ubicó Carmen Álvarez Rivero, de Córdoba, con -27,1%, completando el podio negativo del relevamiento.

La diferencia entre los tres es mínima, pero el impacto político es fuerte: todos quedaron por debajo de los 27 puntos negativos de diferencial, una marca que refleja un nivel de rechazo considerable en la medición nacional.

La senadora que más creció

El dato más fuerte entre las variaciones del mes lo protagonizó Juliana Di Tullio, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Según el informe, fue la dirigente que más creció en su diferencial de imagen, con una suba de 6,8 puntos porcentuales.

El salto la posiciona como una de las figuras a mirar dentro del Senado, especialmente porque se da en un contexto donde la mayoría de los nombres relevantes enfrenta niveles de imagen adversos o estancados.

Su crecimiento no implica necesariamente que haya alcanzado los mejores lugares del ranking general, pero sí marca una mejora significativa en la comparación mensual. En términos políticos, ese movimiento puede funcionar como una señal de recuperación en la percepción pública.

El senador que más cayó

El peor desempeño mensual también tuvo nombre propio: José Mayans. El senador formoseño registró una caída de 5,5 puntos en su diferencial de imagen, lo que lo convirtió en el legislador que más retrocedió durante mayo.

La baja profundizó su situación en el ranking y lo dejó en el último lugar de la tabla nacional. El dato combina dos señales negativas: un diferencial muy desfavorable y una tendencia descendente respecto del mes anterior.

Para un dirigente con alta exposición parlamentaria, ese deterioro representa un llamado de atención en plena etapa de reconfiguración política dentro del Congreso.

El dato del desconocimiento

Más allá de la imagen positiva o negativa, el informe también midió el nivel de desconocimiento de los senadores nacionales. En ese apartado, la cifra más alta correspondió a Sonia Rojas Decut, representante de Misiones, con 91,3% de respuestas Ns/Nc.

El número muestra que, para una parte muy amplia de los encuestados, su figura todavía no aparece asociada a una evaluación política clara. En términos de posicionamiento público, el desconocimiento puede funcionar como una dificultad, pero también como un margen de oportunidad: todavía hay un espacio amplio para instalar su perfil a nivel nacional.

Un mapa de imagen con señales cruzadas

El ranking de mayo de 2026 dejó varias conclusiones políticas. La primera es que el Senado aparece atravesado por una valoración ciudadana predominantemente negativa. Incluso los nombres mejor ubicados tienen diferenciales por debajo de cero.

La segunda señal es que las variaciones mensuales pueden modificar rápidamente el tablero. Di Tullio logró el mayor crecimiento del período, mientras que Mayans sufrió la caída más pronunciada y quedó al fondo de la tabla.

La tercera clave está en el desconocimiento: algunos senadores todavía tienen un bajo nivel de instalación nacional, un factor que puede condicionar cualquier lectura sobre su imagen real. En ese terreno, Sonia Rojas Decut quedó como el caso más marcado del relevamiento.

Fuente; GLP