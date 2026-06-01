1991-1 de junio- 2026, 35° Aniversario de la Jura de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego.

Hace 35 años comenzaba una nueva etapa en la provincia, un día como hoy de 1991, se juraba la Constitución y luego de que lo hicieran los constituyentes, también lo hizo el pueblo, de la ciudad de Ushuaia, donde se desarrolló la constituyente provincial.

Después de aquel acto histórico encabezado por, Doña Elena Rubio de Mingóranse, se convocó a las primeras elecciones para gobernador y vice, legisladores e intendentes bajo lo que establece la carta magna provincial.

Aquella elección dio como resultado un triunfo contundente del MPF, en la gobernación, legislatura, concejos deliberantes y en el Congreso Nacional.

La formula José Estabillo, Miguel Ángel Castro, ganó por abrumadora mayoría.

La primera gestión de esta fórmula, entre 1991 y 1995, fue catalogada como buena, no así la segunda desde 1995 a 1999, Estabillo y Castro, dejaron la gestión habiendo generado un endeudamiento monstruoso y la casa de gobierno cerrada con candado, solo en teléfono debían un millón de pesos de esa época. Estabillo tuvo al primer muerto en democracia, Víctor Choque, un obrero de la construcción que recibió un disparo en la cabeza durante la represión ordenada por el mandatario, durante la Semana Santa de 1995.

En las elecciones de 1999, se impuso la formula Carlos Manfredotti, Daniel Gallo, el PJ llegaba a la gobernación, a lo malo que ya venía pasando en la provincia se le sumó, recortes salariales, represión, como la del hospital regional de Rio Grande, que fue tapa de todos lo diarios del país, por la brutalidad y inexplicable ataque dentro de un nosocomio, con gases lacrimógenos y balas de goma.

Esa represión la sufrieron gremialistas, trabajadores de la salud y periodistas.

Los cuatro años de este gobierno, son recordados por muchos como el peor, pero, aún no había llegado una insólita formula constituida por un radical y un peronista.

Si, Mario Jorge Colazo UCR y Hugo Coccaro,PJ formaron formula y ganaron las elecciones de 2003 y llegaron a la Casa de Gobierno, entre las decisiones inexplicables que tomo Colazo como Gobernador y Coccaro como vice, se encuentra el mega pase, fue el mayor ingreso de personas a la administración pública, 5000 pasaron a ser parte de la administración pública, un hecho sin precedentes en el país y que casi triplico el gasto público.

En la mitad de su gestión, Colazo fue destituido después de una denuncia por retención indebida de fondos de coparticipación al municipio de Rio Grande, que conducía su archienemigo, Jorge Martin.

Coccaro terminó el mandato y en ese tiempo, generó 11 convenios colectivos de trabajo distintos dentro de la administración pública, Colazo fue electo senador años después y en 2015 también fue legislador provincial, ocupo los cargos de Concejal en Rio Grande, Intendente y gobernador.

EN 2007 llegó al gobierno la primera mujer en ocupar ese cargo en todo el pais, Fabiana Ríos y Carlos Basanetti como vice, quien venía de ser diputada nacional por el ARI, oriunda de Rosario, de profesión farmacéutica en ese momento, hoy también es abogada, contaba con 90 afiliados en su partido.

Gano las elecciones con mas de 52 % de los votos y tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles, en la política de Tierra del Fuego, los gremios no tuvieron compasión con ella y las medidas de fuerza eran casi diarias. Su vicegobernador renunció 6 meses después de asumir, algo que tampoco había pasado hasta entonces.

Quizá lo mas complejo fue el ataque de SUTEF y camioneros a la Casa de Gobierno, algo inédito que, no se volvió a repetir. EL edificio quedó completamente destruido, y varias mujeres policía heridas. Durante su primer mandato se concretó en la provincia el primer matrimonio igualitario y se recuperaron varios derechos civiles que habían sido arrebatados o desconocidos en las gestiones anteriores.

Fue agredida en varias oportunidades y los medios fueron, también muy críticos, cosa que nunca pasó con gobernadores varones.

En 2011, Ríos vuelve a la gobernación después de derrotar en segunda vuelta a Rosana Bertone de manera increíble, Bertone había ganado en primera vuelta, pero Rios encaró la segunda vuelta haciendo ella misma campaña y le saco 11 puntos de diferencia a Bertone, que se quedó esperando al ministro de Interior para los festejos, pasando frente al Gimnasio María Auxiliadora, para ir al encuentro de Rios en el bunker del ARI.

Los 8 años de Rio fueron quizá los mas difíciles, la relación con la entonces presidenta Cristina Kirchner no fue la mejor, y, de hecho, la propia gobernadora contó públicamente que pasaba horas en el Ministerio de Economía, esperando los fondos para pagar jubilaciones, obras o para poder pagar salarios.

En 2012, Cristina Fernández de Kirchner recortó por primera vez el IVA a las petroleras y es el primer acto de este tipo que perjudicó a la industria amparada por el régimen de Promoción Industrial Ley 19640.

Finalmente, en 2015, Rosana Bertone, llega a la gobernación de la mano del PJ y como era de esperar su gestión tampoco iba a ser fácil, con un gobierno nacional en manos del PRO, de Mauricio Macri y su política liberal, trajo ajuste, recortes salariales, perdida de empleo y un acampe frente a la casa de gobierno, que armaron jubilados, estatales y docentes entre otros sectores.

Ese acampe se extendió por casi medio año y fue retirado una madrugada, de una manera tan brutal que estuvo en riesgo la vida de muchos ya que había garrafas de gas en el lugar, los testigos dicen que aparecieron bomberos, gendarmería y otras fuerzas y limpiaron todo en plena oscuridad, al día siguiente no había quedado rastro del acampe ni de quienes estaban en él.

Los cuatro años de Bertone serán recordados por e brutal ajuste, la represión y algunos de sus ministros de los nunca más se supo nada, como el jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, o José Labroca en Economía, personajes de una perversidad manifiesta.

Bertone, ni siquiera entregó los atributos del mando a su sucesor, renunció antes de tiempo para asumir como diputada nacional y generó otro hecho insólito, su vicegobernador, asumió por 7 días como gobernador de la Provincia.

Fue precisamente Juan Carlos Arcando, quien entregó esos atributos a Gustavo Melella, quien venia de 8 años al frente de la municipalidad de Rio Grande y con una gestión sin muchos cuestionamientos, quien se haría cargo de la gobernación, después de ganar las elecciones en primera vuelta con el 54% de los votos.

Melella había construido su imagen alrededor del dialogismo, la producción local y la obra pública, buena relación con la prensa y un municipio abierto al dialogo, esto ultimo cambiaría rotundamente luego de asumir su primera gestión, sus apariciones publicas fueron escasas y solo dialogo con algunos, que acuerden con su política.

Su primera gestión, quedó en deuda como muchas de las promesas de campaña, se alejó de los medios de comunicación, y los conflictos gremiales fueron casi diarios. Fue una de las provincias mas beneficiadas por el envió de fondos de nación y una de las mas visitadas por funcionarios del kirchnerismo, durante los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández, sin embargo, esos fondos nunca llegaron a los más vulnerables y la pobreza aumentó, como el desempleo y se puede marcar como un logro la extensión del subregimen de promoción industrial hasta el 2038, pero se le cuestiona el ingreso de personas al estado, la instalación de un radar ingles en Tolhuín, gastos superfluos, como iluminar la casa de gobierno con luces led por casi 40 millones de pesos.

Melella, no ha logrado transformar la matriz productiva, ni generar hidrógeno verde como había prometido, tampoco se independizo del padrinazgo de nación y hoy mantiene un enfrentamiento con el presidente Javier Milei, junto a los gobernadores patagónicos, por los tarifazos quita de subsidios, recortes de coparticipación, y demás ajustes que preocupan y mucho a los fueguinos.

Conclusión, después de 7 gobernadores la provincia, esta en uno de los momentos más críticos de su historia, con una tasa de pobreza de casi el 31 %, mas de 12.000 puestos de trabajo perdidos en 28 meses, si nuevos proyectos productivos, con funcionarios de la justicia, que cobran salarios millonarios, o del tribunal de cuentas, con más de $ 14 millones, legisladores por encima de los 9 millones, pero con una demanda habitacional de mas de 20 mil viviendas.

Mas de 10 mil familias asistidas en comedores solo en Rio Grande y ocupado con una campaña electoral con ex socios políticos como el MPF, en un intento por quedarse con la municipalidad de Rio Grande, un botín que alguna familia, tradicional pretende como coto. También se embarcó en la búsqueda de una reforma constitucional que hasta ahora no logró apoyo de ningún espacio político y parece que será judicializada.

No han cambiado muchas cosas en la provincia en los últimos 35 años, algunos se hicieron muy ricos, otros empobrecieron, hasta aquí el crecimiento fue habitacional, pero en lo que hace a políticas públicas o planificación para el desarrollo, no estaría pasando nada que sorprenda o, nos dé una luz de esperanza, mucho menos con un gobierno nacional de ultraderecha, que, en esta provincia, ganó en Ushuaia y Tolhuín, toda una señal para los tiempos que vienen.

A pesar de todo, feliz cumpleaños Tierra del Fuego, ojalá vengan tiempos mejores para los que todos los días ponen un poco más de sí para seguir sosteniendo este lugar maravilloso.

Sin duda esta no es la Tierra del Fuego que muchos soñaron, en particular los 19 constituyentes que redactaron esa constitución, que no es de un partido político, sino del pueblo de la provincia y que nosotros creemos que debe ser reformada, porque ha pasado mucho tiempo, porque es necesario, porque hubo un cambio de siglo y los avances en todo sentido no se puede negar.l

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar