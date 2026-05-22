Zona Fría: Es un aumento encubierto en Tierra del Fuego, el transporte y distribución quedan fuera del subsidio.

Rio Grande 22/05/2026.- Una vez mas los libertarios intentaron desligarse de su responsabilidad a la hora de votar contra su propia provincia y de quienes los votaron, Pauli y Rodríguez, apoyaron el cambio en la Zona Fría que perjudica a los fueguinos, ya que el transporte y distribución no quedan incluidos en el subsidio, por lo que todos los usuarios de gas por red o GLP, pagaran mas en sus facturas, si la ley que hoy tiene media sanción de diputados se aprueba en senadores.

Aunque la ley de reforma de la Zona Fría amplíe beneficios a casi todo el país, en Tierra del Fuego la continuidad del régimen no significa que las tarifas se mantengan congeladas.

El punto clave está en que: el transporte de Camuzzi Gas del Sur no queda incluido en el esquema subsidiado. Eso implica que, aunque la bonificación por “zona fría” siga vigente en la provincia, los costos de transporte y distribución que no están cubiertos se trasladan directamente a la factura. En la práctica, esto se traduce en un aumento, porque el beneficio se aplica sobre un precio base más alto.

Claves para entenderlo:

Ampliación nacional : La ley extiende el beneficio a gran parte del país, reduciendo la exclusividad de provincias históricamente reconocidas como frías.

La ley extiende el beneficio a gran parte del país, reduciendo la exclusividad de provincias históricamente reconocidas como frías. Tierra del Fuego : Mantiene la bonificación, pero con un costo de transporte (Camuzzi) que no se subsidia.

Mantiene la bonificación, pero con un costo de transporte (Camuzzi) que no se subsidia. Impacto tarifario : El resultado es que los usuarios fueguinos pagan más que antes, porque la base sobre la que se calcula el descuento es mayor.

El resultado es que los usuarios fueguinos pagan más que antes, porque la base sobre la que se calcula el descuento es mayor. Desigualdad territorial : Mientras otras provincias acceden a descuentos sobre tarifas más bajas, en Tierra del Fuego el beneficio se diluye frente a costos logísticos y de transporte.

En resumen: sí, es un aumento encubierto, porque el subsidio se mantiene pero se aplica sobre un precio más caro. Esto genera la paradoja de que la provincia más austral, históricamente reconocida como “zona fría”, termina pagando más que regiones recientemente incorporadas al beneficio.

Provincia / Región Beneficio Zona Fría Transporte incluido Resultado en factura Tierra del Fuego Sí (bonificación histórica) ❌ Camuzzi Gas del Sur no subsidiado Aumento relativo: descuento aplicado sobre base más cara Patagonia Norte Sí (ampliación) ✅ Transporte incluido Reducción efectiva de la factura Cuyo Sí (nueva incorporación) ✅ Transporte incluido Factura más baja que antes Buenos Aires Sí (ampliación masiva) ✅ Transporte incluido Gran beneficio para usuarios urbanos Norte Argentino Sí (incorporación parcial) ✅ Transporte incluido Reducción moderada