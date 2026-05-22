Zona Fría: Es un aumento encubierto en Tierra del Fuego, el transporte y distribución quedan fuera del subsidio.

Aunque la ley de reforma de la Zona Fría amplíe beneficios a casi todo el país, en Tierra del Fuego la continuidad del régimen no significa que las tarifas se mantengan congeladas.
El punto clave está en que: el transporte de Camuzzi Gas del Sur no queda incluido en el esquema subsidiado. Eso implica que, aunque la bonificación por “zona fría” siga vigente en la provincia, los costos de transporte y distribución que no están cubiertos se trasladan directamente a la factura. En la práctica, esto se traduce en un aumento, porque el beneficio se aplica sobre un precio base más alto.
Claves para entenderlo:
- Ampliación nacional: La ley extiende el beneficio a gran parte del país, reduciendo la exclusividad de provincias históricamente reconocidas como frías.
- Tierra del Fuego: Mantiene la bonificación, pero con un costo de transporte (Camuzzi) que no se subsidia.
- Impacto tarifario: El resultado es que los usuarios fueguinos pagan más que antes, porque la base sobre la que se calcula el descuento es mayor.
- Desigualdad territorial: Mientras otras provincias acceden a descuentos sobre tarifas más bajas, en Tierra del Fuego el beneficio se diluye frente a costos logísticos y de transporte.
En resumen: sí, es un aumento encubierto, porque el subsidio se mantiene pero se aplica sobre un precio más caro. Esto genera la paradoja de que la provincia más austral, históricamente reconocida como “zona fría”, termina pagando más que regiones recientemente incorporadas al beneficio.
|Provincia / Región
|Beneficio Zona Fría
|Transporte incluido
|Resultado en factura
|Tierra del Fuego
|Sí (bonificación histórica)
|❌ Camuzzi Gas del Sur no subsidiado
|Aumento relativo: descuento aplicado sobre base más cara
|Patagonia Norte
|Sí (ampliación)
|✅ Transporte incluido
|Reducción efectiva de la factura
|Cuyo
|Sí (nueva incorporación)
|✅ Transporte incluido
|Factura más baja que antes
|Buenos Aires
|Sí (ampliación masiva)
|✅ Transporte incluido
|Gran beneficio para usuarios urbanos
|Norte Argentino
|Sí (incorporación parcial)
|✅ Transporte incluido
|Reducción moderada
- En Tierra del Fuego, el beneficio se mantiene pero se diluye porque el costo de transporte no está subsidiado.
- En provincias recientemente incorporadas, el descuento se aplica sobre tarifas más bajas, generando una paradoja de inequidad.
- en el caso del gas licuado en garrafas y tubos, también se registra un aumento.
Razones principales:
- Subsidios recortados: El programa Hogar, que subsidiaba parte del precio de las garrafas, se redujo en cobertura y monto.
- Costos de transporte y logística: En Tierra del Fuego, el traslado desde el continente encarece el precio final, y ese componente no está subsidiado.
- Congelamiento inexistente: A diferencia del gas por red, el gas envasado no tiene un esquema de “zona fría” que amortigüe el impacto.
- Impacto social: Las familias que dependen de garrafas (barrios sin red de Camuzzi, sectores rurales) sienten el aumento de manera directa, porque el subsidio estatal ya no compensa la suba de costos.
En resumen: sí, también aumenta, y en muchos casos el impacto es más fuerte que en el gas por red, porque el gas licuado depende de subsidios específicos que hoy están recortados y de una logística cara en Tierra del Fuego.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar