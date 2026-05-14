Zamora denunció que el Gobierno libertario usa el fondo industrial fueguino para la timba financiera

Rio Grande 14/05/2026.- La concejal de Río Grande por el Movimiento Popular Fueguino, Guadalupe Zamora, cuestionó con dureza la utilización actual del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) y advirtió que, en medio de una crisis industrial y laboral sin precedentes en Tierra del Fuego, “los recursos destinados al desarrollo productivo de la provincia están siendo utilizados para la bicicleta financiera del gobierno libertario”.

La edil sostuvo que resulta “inadmisible” que más de u$268 millones de dólares permanezcan invertidos en bonos, letras y activos financieros mientras la provincia es víctima de un fuerte deterioro económico, cierre de fábricas, caída del consumo y pérdida masiva de puestos de trabajo, producto de las decisiones económicas del gobierno nacional.

“Lo que debía servir para generar empleo, nuevas industrias, infraestructura y diversificación productiva terminó funcionando como una caja financiera al servicio del modelo económico libertario de Javier Milei y Luis Caputo”, afirmó Zamora.

“Nos prometieron un fondo para construir el futuro de Tierra del Fuego y hoy vemos que gran parte de esos recursos están inmovilizados en activos financieros mientras la industria fueguina se desangra”, expresó.

La concejal recordó que en los últimos dos años se perdieron alrededor de 12.500 puestos de trabajo en la isla producto de las políticas de apertura indiscriminada de importaciones, quita de aranceles y desprotección del régimen industrial fueguino.

“Este modelo económico destruye producción nacional, destruye empleo y destruye consumo. Mientras tanto, los libertarios hablan de libertad económica desde hoteles cinco estrellas, pero no traen una sola propuesta concreta para defender el trabajo fueguino”, cuestionó.

Zamora también criticó el reciente “Foro Fin del Mundo” encabezado por el diputado nacional Santiago Pauli y dirigentes libertarios en Ushuaia, al considerar que el encuentro estuvo “completamente desconectado de la realidad social que atraviesa la provincia”.

“En Tierra del Fuego hay familias que perdieron el empleo, comercios que no venden, fábricas reduciendo producción, suspendiendo personal y jóvenes que no encuentran oportunidades. Sin embargo, los libertarios organizan foros económicos sin una sola propuesta seria para reactivar la economía provincial”, señaló.

Además, la dirigente del MPF cuestionó la presencia de referentes nacionales vinculados al oficialismo nacional que “han promovido sistemáticamente políticas contrarias al desarrollo industrial fueguino”.

“No se puede venir a hablar de futuro mientras desde Nación impulsan medidas que debilitan el subrégimen industrial, eliminan herramientas de protección y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo”, agregó.

Finalmente, Zamora advirtió que el debate sobre el FAMP ya dejó de ser una cuestión técnica o administrativa y pasó a convertirse en una discusión política central sobre el modelo económico que atraviesa la Argentina.

“Hoy parece que el fondo industrial no fue creado para transformar la economía fueguina, más bien para alimentar la bicicleta financiera del gobierno nacional. Y lamentablemente, los hechos muestran que Tierra del Fuego sigue esperando las inversiones prometidas mientras la plata termina en la especulación financiera”, concluyó.