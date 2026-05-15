Ya se puede ver gratis «Antártida – Dominio Uno»

Tierra del Fuego 15/05/2026.- El documental de Gauchos del Mar, narrado por Ricardo Darín en español y por Kelly Slater en inglés, fue liberado en YouTube este 14 de mayo. La película busca impulsar la creación de un Área Marina Protegida en la Antártida.

Luego de su estreno en salas, festivales y funciones especiales, Antártida – Dominio Uno ya se puede ver gratis en YouTube. El séptimo largometraje de los hermanos Joaquín y Julián Azulay, conocidos como Gauchos del Mar, fue liberado este jueves 14 de mayo en el canal oficial del proyecto, con el objetivo de ampliar el alcance de su mensaje de conservación sobre el continente blanco.

La película, narrada en español por Ricardo Darín y en inglés por Kelly Slater, combina navegación, senderismo, surf, ciencia y activismo ambiental. A través de una expedición por la Península Antártica y las Islas Shetland del Sur, el documental pone el foco en la necesidad de crear una red de Áreas Marinas Protegidas para resguardar uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.

Después de seis films y 71 premios internacionales, Gauchos del Mar decidió liberar también esta nueva producción de manera gratuita. La intención, según explicaron desde el proyecto, es que la información no tenga barreras y pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible.

El eje central de la campaña es el impulso a la creación del Área Marina Protegida en el Dominio 1, una zona que comprende la Península Antártica y las Islas Shetland del Sur. El documental advierte sobre la importancia de proteger el krill, base de la cadena alimentaria antártica, frente a la pesca concentrada y los efectos del cambio climático.

El lanzamiento global también estuvo acompañado por una acción artística frente al Obelisco de Buenos Aires. Allí se instaló un bloque de hielo de dos metros de altura con una de las tablas de surf utilizadas durante la expedición en su interior, como una imagen directa sobre el derretimiento de los glaciares y la fragilidad del ecosistema antártico.

Junto a esa instalación se colocó un código QR para que las personas puedan acceder al documental, verlo de forma gratuita y firmar la petición que acompaña la campaña. La propuesta busca sumar apoyo ciudadano de cara a la reunión de la CCAMLR prevista para 2026, ámbito internacional donde se discuten decisiones vinculadas a la conservación y el uso de los recursos vivos marinos en aguas antárticas.

Además de los hermanos Azulay, la película cuenta con las participaciones de Paul Nicklen y Cristina Mittermeier, Rodolfo Werner, Manuel Novillo y Mono Bellisio.

Antártida – Dominio Uno ya está disponible en el canal de YouTube de Gauchos del Mar. También se puede acceder al documental y firmar la petición en el sitio oficial de la campaña:

https://antartida. gauchosdelmar.com

Agencia El Rompehielos

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