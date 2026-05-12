Ya ni el Macrismo soporta mas: El explosivo comunicado del PRO contra Milei en plena crisis por el caso Adorni

Argentina 12/05/2026.- El partido de Mauricio Macri marcó diferencias con el Gobierno en medio de la investigación judicial contra Manuel Adorni y advirtió que «acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal».

El PRO publicó este domingo un comunicado en el que marcó diferencias con el Gobierno de Javier Milei y advirtió que «acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal«. El mensaje se difundió en medio de la investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, aunque el partido evitó mencionarlo de manera explícita.

Bajo el título «Manifiesto próximo paso», un concepto impulsado por el ex presidente Mauricio Macri, el PRO reivindicó su apoyo inicial al cambio político, pero aclaró que «empezar no es llegar». En el texto, el partido sostuvo que existe una diferencia entre la mejora de los indicadores económicos y el impacto real en la vida cotidiana de la sociedad.

El comunicado también cuestionó tanto al «populismo de siempre» como a quienes «frenan el cambio desde adentro, con soberbia o arrogancia». En ese contexto, el espacio amarillo remarcó que «apoyar el cambio no es aplaudir todo» y aseguró que señalar errores y exigir resultados también forma parte de una «lealtad verdadera».

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026 La publicación coincidió con la polémica por el patrimonio de Adorni, quien es investigado por la Justicia luego de comprar y remodelar propiedades, además de realizar viajes al exterior pagados en efectivo, entre otros gastos bajo análisis judicial. El PRO evitó referirse directamente al caso, aunque el mensaje fue interpretado como una toma de distancia frente al oficialismo. La relación entre Mauricio Macri y Javier Milei atraviesa un fuerte deterioro desde finales de 2025. Las tensiones crecieron tras la salida de Guillermo Francos y la llegada de Adorni al Gabinete, una decisión que el ex presidente calificó en su momento como «desacertada». Desde entonces, el vínculo político quedó prácticamente congelado y en el PRO reconocen que la distancia con la Casa Rosada es cada vez mayor. El comunicado explosivo del PRO Maurico Macri reapareció con críticas al Gobierno mientras crece la presión sobre Adorni

Fuente: El Economista