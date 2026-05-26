VUOTO ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DEL SANATORIO Y RESPALDÓ A LA CONDUCCIÓN DE LA UOM

Ushuaia 26/05/2026.- El intendente de Walter Vuoto participó de la inauguración del nuevo sanatorio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Ushuaia, una obra de gran importancia para el fortalecimiento del sistema de salud de la ciudad y para la atención de trabajadores y trabajadoras metalúrgicas, así como de toda la comunidad fueguina.

Durante la actividad, el jefe comunal acompañó al secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán, al secretario general de la UOM Ushuaia, Héctor ‘Colo’ Tapia, y al director de Sanos Salud, Claudio Ponce, junto a dirigentes sindicales, trabajadores y representantes de distintos sectores.

El nuevo “Sanatorio Ushuaia” está ubicado en la intersección de Karukinka y María Sánchez de Caballero, en cercanías del Hospital Regional Ushuaia, y cuenta con una superficie aproximada de 6 mil metros cuadrados distribuidos en seis pisos. El edificio incorpora áreas de internación general, cinco quirófanos, sala de partos, Unidad de Terapia Intensiva, maternidad, neonatología, hemodinamia y planta de producción de oxígeno central, ampliando significativamente la capacidad de atención médica de la ciudad.



Vuoto destacó la magnitud de la obra y valoró la decisión de continuar invirtiendo en infraestructura sanitaria en un contexto complejo para el país. “Este nuevo sanatorio representa más salud, más atención y más dignidad para los trabajadores y trabajadoras. Es una inversión que fortalece a toda Ushuaia y demuestra el compromiso de la organización sindical con su comunidad”, expresó.

Asimismo, el intendente manifestó su acompañamiento a la conducción nacional de la UOM en el contexto de las recientes resoluciones judiciales vinculadas al proceso electoral interno del gremio y destacó “la legitimidad de una organización que históricamente defendió la industria nacional, los puestos de trabajo y el desarrollo de Tierra del Fuego”.

“Vamos a seguir acompañando a quienes defienden el trabajo argentino, la producción y las inversiones que mejoran la calidad de vida de nuestra comunidad”, sostuvo Vuoto, quien además remarcó el rol estratégico de la UOM en el sostenimiento del entramado industrial fueguino.

Desde la organización sindical destacaron además que la obra fue realizada por trabajadores metalúrgicos de Ushuaia y representa una inversión histórica para seguir fortaleciendo el acceso a la salud de afiliados y de toda la comunidad fueguina.