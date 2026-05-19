Von der Thusen encabezará un nuevo encuentro de la Comisión de Legislación General

Ushuaia,19/05/2026.- La Legislatura se reunirá en el marco de la Comisión de Legislación General Nº 1 mañana miércoles 20 a las 10 h. Raúl Von der Thusen, titular de ese espacio, dio a conocer el Orden del Día que las y los Legisladores abordarán durante el encuentro.

Según se consta el memorando N° 039/26, analizarán los siguientes asuntos: N° 056/26, impulsado por el bloque Somos Fueguinos (SF), proyecto de Ley que busca establecer requisitos para ser representante de la Provincia ante entes nacionales.

Otro de los asuntos es el Nº 282/26, presentado por el bloque MPF que busca normar “el pago de las personas beneficiarias de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSTDF) en forma integral, total y completa el último día hábil de cada mes”.

También, en otra propuesta de los bloques del Partido Justicialista; Somos Fueguinos, Partido Verde y MPF abordarán el asunto N° 284/26 proyecto de Ley que modifica la Ley provincial N° 1071. Se espera fortalecer la autarquía, participación democrática e integridad institucional en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

Asimismo, se dará tratamiento al asunto N° 080/25 del bloque de Sumemos Tolhuin (ST), proponen adherir a la implementación efectiva del Símbolo internacional de Accesibilidad (SIA), adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, en el territorio de la Provincia. El SIA, busca ir más allá de la discapacidad motriz (silla de ruedas), y abarcar discapacidades sensoriales e intelectuales, así como la accesibilidad en la comunicación y el entorno.

Finalmente, se informó que se abordará el asunto N° 019/26, presentado por el legislador Lapadula (PG), proyecto de Ley que asegura el cumplimiento efectivo del artículo Nº 84 de la Constitución provincial. El ítem establece la necesaria intervención legislativa en los convenios o concesiones vinculados a la explotación de hidrocarburos.