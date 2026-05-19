VIDEO: LECHMAN LE RESPONDIÓ A CANALS: “CAGONES SON LOS QUE LE QUITAN DERECHOS A LOS FUEGUINOS”

A través de un comunicado, el parlamentario fueguino devolvió las críticas apuntando directamente contra la gestión de Gustavo Melella y el funcionamiento del Ejecutivo provincial.

“Cagones son los que le quitan el subsidio al gas a la gente. Cagones son los que mantienen a la administración pública con sueldos miserables, castigando a policías territoriales, maestros y trabajadores estatales”, expresó Lechman.

El legislador también cuestionó el estado de los servicios públicos y la situación sanitaria de la provincia. “Cagones son los que no arreglan nuestros colegios, los hospitales y tampoco envían los insumos esenciales que faltan”, sostuvo.

En otro tramo del comunicado, Lechman apuntó contra la situación financiera de OSEF y el conflicto por los recursos municipales: “Cagones son los que no transfieren lo que les corresponde a los municipios fueguinos. Cagones son los que vaciaron y destruyeron la obra social estatal. Cagones son los que le quitan la cobertura a afiliados y jubilados en Tierra del Fuego, incluso a pacientes con enfermedades graves como cáncer o leucemia”.

Finalmente, cerró con una crítica directa al oficialismo provincial: “Cagón es el Ejecutivo provincial y sus funcionarios, que gobiernan de espaldas a las necesidades reales de los fueguinos”.

Arriba: Los dichos de Jorge Canals, Ministro Jefe de gabinete.