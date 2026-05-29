Viajar en avión es más caro desde este jueves: el Gobierno aplica una fuerte suba en una tasa clave

Argentina 29/05/2026.- Los pasajes de avión volverán a aumentar desde este jueves por una suba en la tasa de seguridad aeroportuaria que dispuso el Gobierno. El impacto será mayor en los vuelos de cabotaje, donde las tarifas podrían encarecerse hasta un 10%, en medio de la presión que ya generó el fuerte aumento del combustible aéreo.

Los vuelos volverán a aumentar en Argentina . A partir de este jueves, el Gobierno aplicará una actualización de la tasa de seguridad aeroportuaria que impactará directamente en el precio de los pasajes y se sumará a las subas que las aerolíneas ya venían trasladando por el encarecimiento del combustible tras la guerra en Medio Oriente.

La medida fue oficializada por la ANAC mediante la resolución 258/2026 y alcanzará a todos los tickets emitidos desde el 28 de mayo. Aunque afecta tanto a vuelos domésticos como internacionales, el golpe más fuerte se sentirá en cabotaje, donde algunas tarifas podrían encarecerse hasta 10%.

Cómo quedan las nuevas tasas

Vuelos de cabotaje: la tasa pasa de $20 a $6.500 por tramo.

la tasa pasa de $20 a $6.500 por tramo. Vuelos regionales: sube de US$ 4,42 a US$ 5.

sube de US$ 4,42 a US$ 5. Vuelos internacionales: aumenta de US$ 8 a US$ 9.

aumenta de US$ 8 a US$ 9. Impacto estimado: hasta 10% en vuelos internos y menos de 5% en internacionales.

En el sector aseguran que la actualización llega en un momento delicado para las compañías aéreas. Desde marzo, las empresas ya venían ajustando precios por la disparada del combustible de aviación, que acumuló subas superiores al 60% desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente. Las rutas más afectadas fueron las internacionales, especialmente hacia Miami, Nueva York, Cancún y Punta Cana.

Más presión sobre los precios de los pasajes

Varias aerolíneas comenzaron a aplicar recargos específicos por combustible para compensar los mayores costos operativos. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, incorporó un adicional de $7.500 por tramo en vuelos domésticos y cargos extra de entre US$10 y US$50 para los internacionales.

Según fuentes oficiales y del sector, la tasa aeroportuaria no se actualizaba desde hacía siete años y los fondos recaudados se destinarán a ampliar infraestructura y reforzar la seguridad aeroportuaria ante el crecimiento de frecuencias y la llegada de nuevas compañías.

LAS AEROLINEAS CUESTIONAN LA MEDIDA.

La decisión generó fuerte malestar en las cámaras aéreas, que venían respaldando la política de apertura aerocomercial del Gobierno pero esta vez advirtieron que el aumento atenta contra la competitividad del mercado.

La IATA pidió suspender la suba y abrir una instancia de diálogo.

Las empresas cuestionan que el incremento haya sido “inmediato”.

También señalaron que Transporte había prometido no avanzar con aumentos sin consultas previas.

ALTA alertó sobre una “combinación de costos asfixiante” para la industria.

La entidad regional además remarcó que Argentina ya se encontraba entre los países con mayores cargas sobre los tickets aéreos. Como ejemplo, señaló que un pasajero que viaja de Buenos Aires a Miami paga cerca de US$76 en tasas e impuestos fijos, frente a US$12,9 desde São Paulo y US$25 desde Santiago de Chile.

Fuente: el economista.