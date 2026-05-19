Veto a la Ley de Goteo BECERRA: HAY UNA “POLÍTICA DE RETENCIÓN” DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

El funcionario explicó que la normativa aprobada por mayoría en la Legislatura buscaba “garantizar” la llegada de los fondos coparticipables desde la Provincia. Y si bien el veto es una “herramienta constitucional”, la postura de Melella impide “resolver un problema que afecta la funcionalidad del Municipio”.

Además, detalló que el 87,5% de los recursos municipales provienen de la coparticipación y apenas el 12,5% corresponde a recaudación propia, y aseguró que actualmente la deuda del Gobierno provincial con Ushuaia “equivale a casi cuatro masas salariales”, lo que sumado a la caída general de la recaudación genera “fuertes dificultades económicas”.

El Municipio de Ushuaia “no tiene un problema de administración si no de recursos”, enfatizó Becerra. “Llegan menos fondos y tarde, lo que provoca retrasos en el cumplimiento de compromisos y servicios esenciales que presta la Municipalidad”.

En cuanto a los pasos a seguir, adelantó que “seguiremos trabajando con los legisladores para insistir con la sanción de la ley”, y expresó que “da la sensación que algunos sueñan que son caballos que se van a convertir en dragones, y no vislumbran que estamos en una situación compleja en toda la provincia”.

Becerra advirtió que la sociedad de Ushuaia “atraviesa una situación compleja por las políticas del Gobierno nacional”, y ahora “hay que sumar esta política de retención de fondos municipales y de bicicleta financiera que no le permite a la gestión garantizar servicios y ejecutar su plan de obras”.

Por último, afirmó que ante los incumplimientos del Gobierno provincial “el intendente Walter Vuoto está defendiendo los intereses de todos los vecinos y vecinas, y la autonomía municipal”.