USHUAIA CONMEMORÓ EL 216° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

Ushuaia 25/05/2026.- La Municipalidad de Ushuaia participó de las actividades conmemorativas por el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo, en una jornada cargada de emoción y profundo sentido patriótico.

La viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, junto al secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, y funcionarios del gabinete municipal, participaron del tradicional Te Deum realizado en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, donde compartieron un momento de reflexión, oración y agradecimiento por el destino de la Nación.



Posteriormente, las autoridades estuvieron presentes en el Acto Central desarrollado en la Plaza Cívica, donde se renovó el compromiso de mantener vivos los ideales de Mayo y reafirmar la defensa permanente de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Becerra destacó que “desde Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, vivimos esta fecha patria con un profundo orgullo argentino y con el compromiso de custodiar la memoria y el futuro de nuestra Nación”.

Asimismo, remarcó que “la Patria se construye todos los días, con unidad, solidaridad y el compromiso de cada vecino y vecina para seguir fortaleciendo una Argentina más justa y soberana”.