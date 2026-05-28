UOCRA: 9 de cada 10 trabajadores perdieron su empleo en Tierra del Fuego

- Esta es la situación actual del empleo en Tierra del Fuego en el gremio de la UOCRA, con la construcción prácticamente paralizada.
- Parálisis total de la obra pública: desde el inicio de la actual gestión nacional, las obras se frenaron y no se retomaron.
- Obras privadas insuficientes: solo pequeños proyectos con 4–5 obreros; ninguna obra supera los 15 trabajadores.
- Empleo formal desplomado: según la UOCRA, apenas un 10% de los obreros está ocupado en blanco.
- Obra emblemática detenida: la usina de Ushuaia es la única de cierta magnitud, con apenas 15 operarios.
- IERIC (Instituto de Estadística de la Construcción): en febrero se registraron 1.309 puestos formales en la construcción en Tierra del Fuego, con una caída interanual del 0,4% y mensual del 8,8%.
- UOCRA Tierra del Fuego: cuestiona esos números y asegura que la realidad es mucho más grave, con casi nula actividad y trabajadores sin subsidio en plena veda invernal.
- Migración laboral: muchos afiliados de UOCRA abandonaron la provincia por falta de oportunidades.
- Caída del consumo: la ministra de Trabajo Sonia Castiglione advirtió que la retracción del empleo en Río Grande es “mucho más acentuada” y está directamente vinculada a la baja del consumo y la falta de circulante.
- Expectativas inciertas: se mencionan proyectos vinculados al RIGI, Tecnomyl y Terra Ignis, pero aún sin definiciones concretas.
Mientras la UOCRA nacional denuncia la pérdida de 91.000 empleos en todo el país, en Tierra del Fuego la crisis es aún más profunda: la construcción está prácticamente paralizada, con 9 de cada 10 obreros sin trabajo. La combinación de falta de obra pública, escaso movimiento privado y ausencia de subsidios coloca a la provincia en uno de los peores escenarios laborales del país.
Cuantos puestos se perdieron en Tierra del Fuego
En Tierra del Fuego se perdieron alrededor de 126 puestos formales en la construcción en lo que va del año, con un desplome que dejó apenas 1.309 trabajadores registrados en febrero de 2026. La caída fue del 8,8% respecto al mes anterior y del 0,4% interanual, ubicando a la provincia entre las de peor desempeño del país.
- Puestos actuales: 1.309 trabajadores registrados en febrero 2026.
- Caída mensual: –8,8% (≈126 empleos menos que en enero).
- Caída interanual: –0,4% (≈5 empleos menos que en febrero 2025).
- Contexto nacional: mientras el país sumó 355.240 empleos en la construcción (+0,5% mensual), Tierra del Fuego fue una de las pocas provincias con retroceso simultáneo en ambas mediciones.
- Parálisis de la obra pública: proyectos frenados desde 2023, sin reactivación.
- Obras privadas mínimas: pequeños emprendimientos con menos de 15 obreros.
- Dependencia energética: la falta de infraestructura (como el gasoducto inconcluso) agrava la situación laboral.
- Migración laboral: muchos trabajadores abandonaron la provincia por falta de oportunidades.
|Indicador
|Argentina
|Tierra del Fuego
|Puestos registrados (febrero 2026)
|355.240
|1.309
|Variación mensual
|+0,5%
|–8,8%
|Variación interanual
|+0,5%
|–0,4%
|Tendencia
|Leve recuperación
|Retroceso simultáneo