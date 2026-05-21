Una vez mas lo libertarios Pauli y Rodríguez votaron contra Tierra del Fuego, como siempre.

El patrón de votación de los diputados libertarios Santiago Pauli y Miguel Rodríguez muestra una línea coherente con las políticas nacionales que han tenido efectos negativos directos sobre Tierra del Fuego.
Principales proyectos votados o respaldados por Pauli y Rodríguez
|Proyecto
|Efecto sobre Tierra del Fuego
|Descripción
|Quita de aranceles a la importación de celulares
|Destruye la competitividad de la industria electrónica fueguina
|Al eliminar los aranceles, se abaratan los productos importados y se encarece la producción local, afectando miles de empleos en Río Grande.
|Recorte a las jubilaciones
|Reduce ingresos de jubilados y pensionados provinciales
|Apoya el ajuste previsional que disminuye haberes y elimina bonos compensatorios.
|DNU 252/2026 (Régimen de Aduana en Factoría)
|Igualó beneficios de Tierra del Fuego con el resto del país
|Diluyó la exclusividad del subrégimen industrial, restando atractivo a la inversión local.
|Ley de Glaciares (“Ley Ojarasca”)
|Permite explotación en zonas protegidas
|Debilita la protección ambiental en áreas australes y reservas hídricas.
|Recortes de medicamentos y PAMI
|Afecta cobertura de adultos mayores
|Reducción de subsidios y programas de salud con impacto directo en jubilados fueguinos.
|Recortes presupuestarios universitarios
|Limita funcionamiento de la UNTDF
|Disminuye fondos para investigación y becas, afectando la formación local.
- Pauli y Rodríguez votaron alineados con el oficialismo libertario, priorizando la reducción del gasto público y la “competencia nacional”, aunque eso implicó perder ventajas históricas del régimen fueguino.
- En conjunto, sus decisiones erosionan tres pilares del desarrollo provincial: la industria electrónica, la protección ambiental y la educación superior.
Contexto general
La quita de la Zona Fría y la Ley Ojarasca (nombre popular dado a la reforma de la Ley de Glaciares) fueron dos proyectos impulsados por el gobierno nacional en mayo y abril de 2026 respectivamente. Ambos generaron fuerte rechazo en las provincias patagónicas por su impacto económico y ambiental.
Quita de Zona Fría
- Objetivo del proyecto: restringir el beneficio del subsidio de gas solo a hogares de muy bajos ingresos.
- Impacto: aumento de tarifas para gran parte de la población fueguina.
- Postura local: Araujo y Freites advirtieron que “el gas es vida en Tierra del Fuego” y que eliminar el beneficio sería “un golpe directo al bolsillo y a la salud de la gente”.
Ley Ojarasca (Reforma de la Ley de Glaciares)
- Contenido: redefine las zonas protegidas y permite actividades productivas en áreas antes vedadas.
- Resultado: 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.
- Votos fueguinos: Pauli y Rodríguez a favor; Freites y Araujo en contra.
Implicaciones para Tierra del Fuego
- Energía: la quita de la Zona Fría encarece el gas domiciliario y afecta a miles de familias.
- Medio ambiente: la reforma de glaciares reduce la protección de reservas hídricas estratégicas en zonas australes.
- Política: se profundiza la división entre los representantes libertarios y los peronistas fueguinos, reflejando la grieta nacional.
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|Diputado
|Bloque
|Votación Zona Fría
|Votación Ley Ojarasca
|Posición pública
|Andrea Freites
|Unión por la Patria
|❌ En contra
|❌ En contra
|Defendió el subsidio y la protección ambiental.
|Jorge Araujo
|Unión por la Patria
|❌ En contra
|❌ En contra
|Rechazó ambas leyes por su impacto social y ecológico.
|Agustín Tita
|Somos Fueguinos
|❌ En contra
|❌ En contra
|Se alineó con la defensa de los beneficios regionales y la preservación ambiental.
|Santiago Pauli
|La Libertad Avanza
|✅ A favor
|✅ A favor
|Respaldó al oficialismo nacional y la flexibilización ambiental.
|Miguel Rodríguez
|La Libertad Avanza
|✅ A favor
|✅ A favor
|Votó junto a Pauli, apoyando la quita y la reforma.
- Los tres diputados opositores (Freites, Araujo y Tita) coincidieron en que la quita de la Zona Fría “castiga a las provincias australes” y que la Ley Ojarasca “abre la puerta a la explotación de glaciares y reservas hídricas”.
- Los libertarios Pauli y Rodríguez argumentaron que ambas medidas “corrigen privilegios y promueven eficiencia energética y productiva”.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar