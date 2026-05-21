Economía, Info general, Nacionales, Política, Provinciales, seguridad

Una vez mas lo libertarios Pauli y Rodríguez votaron contra Tierra del Fuego, como siempre.

Por Armando Cabral

Rio Grande 21/05/2026.- Los diputados fueguinos votaron divididos en ambos temas: los libertarios Santiago Pauli y Miguel Rodríguez acompañaron al oficialismo nacional en la quita de la Zona Fría y en la llamada “Ley Ojarasca”, mientras que Andrea Freites y Jorge Araujo se opusieron, defendiendo el subsidio patagónico y rechazando la reforma ambiental.

El patrón de votación de los diputados libertarios Santiago Pauli y Miguel Rodríguez muestra una línea coherente con las políticas nacionales que han tenido efectos negativos directos sobre Tierra del Fuego.

Principales proyectos votados o respaldados por Pauli y Rodríguez
Proyecto Efecto sobre Tierra del Fuego Descripción
Quita de aranceles a la importación de celulares  Destruye la competitividad de la industria electrónica fueguina Al eliminar los aranceles, se abaratan los productos importados y se encarece la producción local, afectando miles de empleos en Río Grande.
Recorte a las jubilaciones  Reduce ingresos de jubilados y pensionados provinciales Apoya el ajuste previsional que disminuye haberes y elimina bonos compensatorios.
DNU 252/2026 (Régimen de Aduana en Factoría)  Igualó beneficios de Tierra del Fuego con el resto del país Diluyó la exclusividad del subrégimen industrial, restando atractivo a la inversión local.
Ley de Glaciares (“Ley Ojarasca”)  Permite explotación en zonas protegidas Debilita la protección ambiental en áreas australes y reservas hídricas.
Recortes de medicamentos y PAMI  Afecta cobertura de adultos mayores Reducción de subsidios y programas de salud con impacto directo en jubilados fueguinos.
Recortes presupuestarios universitarios  Limita funcionamiento de la UNTDF Disminuye fondos para investigación y becas, afectando la formación local.
  • Pauli y Rodríguez votaron alineados con el oficialismo libertario, priorizando la reducción del gasto público y la “competencia nacional”, aunque eso implicó perder ventajas históricas del régimen fueguino.
  • En conjunto, sus decisiones erosionan tres pilares del desarrollo provincial: la industria electrónica, la protección ambiental y la educación superior.
Contexto general

 

La quita de la Zona Fría y la Ley Ojarasca (nombre popular dado a la reforma de la Ley de Glaciares) fueron dos proyectos impulsados por el gobierno nacional en mayo y abril de 2026 respectivamente. Ambos generaron fuerte rechazo en las provincias patagónicas por su impacto económico y ambiental.

Quita de Zona Fría

  • Objetivo del proyecto: restringir el beneficio del subsidio de gas solo a hogares de muy bajos ingresos.
  • Impacto: aumento de tarifas para gran parte de la población fueguina.
  • Postura local: Araujo y Freites advirtieron que “el gas es vida en Tierra del Fuego” y que eliminar el beneficio sería “un golpe directo al bolsillo y a la salud de la gente”.
Ley Ojarasca (Reforma de la Ley de Glaciares)
  • Contenido: redefine las zonas protegidas y permite actividades productivas en áreas antes vedadas.
  • Resultado: 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.
  • Votos fueguinos: Pauli y Rodríguez a favor; Freites y Araujo en contra.
Implicaciones para Tierra del Fuego
  • Energía: la quita de la Zona Fría encarece el gas domiciliario y afecta a miles de familias.
  • Medio ambiente: la reforma de glaciares reduce la protección de reservas hídricas estratégicas en zonas australes.
  • Política: se profundiza la división entre los representantes libertarios y los peronistas fueguinos, reflejando la grieta nacional.

¿Querés que te prepare una placa comparativa con los votos y las consecuencias locales para difundir en redes o boletines institucionales?

Perfecto, Armando. Incluyendo a Agustín Tita, el panorama de votación de los diputados fueguinos en los proyectos de quita de Zona Fría y Ley Ojarasca queda así:
Diputado Bloque Votación Zona Fría Votación Ley Ojarasca Posición pública
Andrea Freites Unión por la Patria ❌ En contra ❌ En contra Defendió el subsidio y la protección ambiental.
Jorge Araujo Unión por la Patria ❌ En contra ❌ En contra Rechazó ambas leyes por su impacto social y ecológico.
Agustín Tita Somos Fueguinos ❌ En contra ❌ En contra Se alineó con la defensa de los beneficios regionales y la preservación ambiental.
Santiago Pauli La Libertad Avanza ✅ A favor ✅ A favor Respaldó al oficialismo nacional y la flexibilización ambiental.
Miguel Rodríguez La Libertad Avanza ✅ A favor ✅ A favor Votó junto a Pauli, apoyando la quita y la reforma.
  • Los tres diputados opositores (Freites, Araujo y Tita) coincidieron en que la quita de la Zona Fría “castiga a las provincias australes” y que la Ley Ojarasca “abre la puerta a la explotación de glaciares y reservas hídricas”.
  • Los libertarios Pauli y Rodríguez argumentaron que ambas medidas “corrigen privilegios y promueven eficiencia energética y productiva”.
  • Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
loading...