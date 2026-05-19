Un informe advirtió que el «Súper RIGI» le costaría al Estado más de USD 1.000 millones

Argentina 19/05/2026.- Un informe del Centro de Economía de Política Argentina (CEPA) advierte que el RIGI podría hacerle perder al Estado más de US$1.000 millones por año en recaudación.

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas económicas del gobierno de Javier Milei, podría implicar una fuerte pérdida de recursos fiscales para el Estado argentino.

Así lo advirtió un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que estimó que el costo fiscal del régimen alcanzará, al menos, los 1.069 millones de dólares anuales cuando los proyectos aprobados entren en plena etapa de producción.

El trabajo señala que el mayor impacto sobre la recaudación se registrará entre 2029 y 2033, durante el próximo mandato presidencial.

El costo fiscal que dejará el RIGI

Según el informe, los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios otorgados a las empresas representan una fuerte reducción de ingresos para el Estado.

El análisis se realizó sobre los 12 proyectos aprobados dentro del régimen, que en conjunto comprometieron inversiones por 26.680 millones de dólares.

De acuerdo al CEPA, esas iniciativas podrían generar exportaciones por 28.141 millones de dólares en etapa de producción plena, aunque acompañadas por una significativa renuncia fiscal.

El estudio calcula un costo anual base de 1.069 millones de dólares, aunque el monto podría variar entre 786 y 1.395 millones dependiendo de los niveles de exportación.

Qué beneficios reciben las empresas

El régimen aprobado en el Congreso junto con la Ley Bases contempla una serie de ventajas para las compañías adheridas.

Menos Ganancias y cero retenciones

Entre los principales beneficios aparecen:

Reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%

Eliminación de derechos de exportación

Exención de aranceles para importar bienes de capital

Certificados de crédito fiscal durante la etapa pre-operativa

El informe sostiene que la reducción de Ganancias será el principal factor de pérdida recaudatoria una vez que los proyectos comiencen a producir.

A partir de 2028, el costo fiscal asociado a este tributo podría alcanzar los 545 millones de dólares anuales.

Los proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL) de Southern Energy y el yacimiento minero Los Azules aparecen entre los de mayor impacto.

El “Súper RIGI” y el temor a una caída mayor de recursos

El CEPA también advirtió que la situación podría profundizarse si avanza el proyecto de “Súper RIGI” anunciado por el Gobierno nacional.

Producción de baterías de litio

Hidrógeno verde

Data centers

Según el informe, esa modificación ampliaría todavía más la pérdida de recursos fiscales.

El peso de YPF en las inversiones

Otro de los puntos destacados del estudio es que el 68,5% de las inversiones comprometidas corresponde a proyectos donde participa YPF.

Entre ellos aparecen:

El parque solar El Quemado

Vaca Muerta Sur

Licuefacción GNL

El parque solar El Quemado fue inaugurado días atrás por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y cuenta con inversión de YPF Luz.

Los otros dos proyectos continúan en etapa de construcción y forman parte de asociaciones entre empresas nacionales e internacionales.

El debate por las “nuevas inversiones”

Uno de los ejes centrales del informe apunta contra el argumento oficial de que el RIGI atrae inversiones que no existirían sin estos beneficios.

El Gobierno sostuvo ante el Congreso, a través de un informe presentado por Manuel Adorni, que no existe impacto sobre el equilibrio fiscal porque las inversiones no se concretarían sin el régimen.

Sin embargo, el CEPA cuestionó esa afirmación.

Proyectos previos al RIGI

El estudio revisó anuncios empresariales y publicaciones especializadas y concluyó que 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido presentados públicamente antes de la sanción del régimen.

Entre ellos aparecen:

El parque solar El Quemado

Rincón de Litio de Río Tinto

El proyecto minero Los Azules

Según el informe, varias de estas iniciativas ya contaban con estudios técnicos avanzados, inversiones previas o definiciones estratégicas antes de la aprobación del RIGI.

“Esto sugiere que el régimen no necesariamente genera nuevas inversiones, sino que otorga beneficios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos”, sostuvo el CEPA.