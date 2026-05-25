“Turismo en caída libre: fin de semana largos con apenas 44% de ocupación”

Tierra del Fuego 25/05/2026.- La provincia ha sufrido una caída alarmante del turismo particularmente en Ushuaia que es el centro de atracción por excelencia en el fin del mundo: Este fin de semana largo solo hubo una ocupación del 44% y apenas se pudieron cubrir los costos operativos, una realidad que se vive en todo el pais, con números que demuestran que el turismo comienza a sentir el golpe destructivo de las políticas de Mieli: En los mismos períodos de 2023 y 2024, la ocupación rondaba entre el 70% y el 80%, con un flujo sostenido de visitantes que dinamizaba la economía local.

Tierra del Fuego. Con la naturaleza como eje turístico, el movimiento del fin de semana estuvo acompañado por actividades culturales, celebraciones patrias y propuestas vinculadas a la naturaleza. La ocupación hotelera y parahotelera estimada alcanzó el 44%, con una estadía promedio de tres noches y un gasto diario por turista cercano a los $ 165 mil por persona. En Ushuaia las actividades centrales estuvieron encabezadas por la tradicional Vigilia Patriótica “Esperando el 25”, organizada por el Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel” con acompañamiento de la Municipalidad local. La propuesta reunió espectáculos folklóricos, ballets, músicos invitados y peñas populares en el Centro Cultural Esther Fadul, además de una oferta gastronómica típica con locro, empanadas y comidas regionales, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del feriado patrio en la ciudad. El movimiento también estuvo impulsado por los tradicionales atractivos naturales y paisajísticos de la provincia. También en la capital provincial muchos visitantes recorrieron el Parque Nacional Tierra del Fuego, realizaron navegaciones por el Canal Beagle y visitaron sitios emblemáticos como el Tren del Fin del Mundo y el Glaciar Martial. Además, el turismo gastronómico y las experiencias vinculadas a la nieve y la montaña continuaron siendo uno de los principales atractivos de la capital fueguina. En el resto de la provincia se registró un movimiento más tranquilo, con Río Grande y Tolhuin como destinos que complementaron la oferta fueguina. Esta última localidad mantuvo su atractivo como punto de conexión entre el norte y el sur de la isla, mientras que Río Grande continuó consolidándose en actividades vinculadas al turismo histórico, cultural y de pesca deportiva.

Grafico generado en base a notas publicadas solamente en www.lalicuadoratdf.com.ar en base a los informes nacionales de CAME

CAME confirma un 44% de visitantes en el fin de semana largo, con una caída de casi el 50 % interanual.

El último relevamiento de la CAME expone un dato alarmante: la ocupación hotelera y de servicios turísticos durante el reciente fin de semana largo apenas alcanzó el 44%, lo que en números reales implica una caída cercana al 50% respecto de temporadas anteriores.

En los mismos períodos de 2023 y 2024, la ocupación rondaba entre el 70% y el 80% , con un flujo sostenido de visitantes que dinamizaba la economía local.

, con un flujo sostenido de visitantes que dinamizaba la economía local. Hoy, la retracción del consumo, el encarecimiento del transporte y la pérdida de poder adquisitivo explican la abrupta caída.

Hotelería y gastronomía : registran pérdidas significativas, con establecimientos que apenas cubrieron costos operativos.

: registran pérdidas significativas, con establecimientos que apenas cubrieron costos operativos. Comercios y ferias locales : reportan ventas mínimas, muy por debajo de lo esperado para un fin de semana largo.

: reportan ventas mínimas, muy por debajo de lo esperado para un fin de semana largo. Empleo temporario: se redujo drásticamente, afectando a trabajadores que dependen de estos picos de actividad.

La baja del turismo no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de la crisis más amplia que atraviesa el país. El relato oficial intenta sostener expectativas, pero los números de CAME muestran que el turismo —tradicional motor de ingresos en fines de semana largos— se encuentra en su peor momento en años.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar en base a informes publicados solo en est emedio.