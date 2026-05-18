TIERRA DEL FUEGO LLEVARÁ A CABO LAS «JORNADAS DE CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL»

Tierra del Fuego 18/05/2026.- En el marco del Plan Provincial de Adopción de Inteligencia Artificial (IA), la Agencia de Innovación, a través de sus Secretarías de Ciencia y Tecnología y de Economía del Conocimiento, junto a la Academia Cisco Networking TDF, realizarán una formación intensiva clave para el ecosistema digital de la provincia, los días 19, 20 y 21 de mayo en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) de la ciudad de Ushuaia y en el Polo Creativo de Río Grande, denominadas «Jornadas de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial».

Esta iniciativa busca dotar a estudiantes, profesionales y funcionarios de competencias críticas para la detección de vulnerabilidades y la ciberdefensa activa utilizando modelos avanzados de lenguaje, contando con la disertación magistral de Ezequiel Moregui, representante de Cisco Networking Academy, quien abordará la integración estratégica de la Inteligencia Artificial en la seguridad digital.

Como eje fundamental de la propuesta, la capacitación trasciende la teoría para validar capacidades técnicas a través de un Workshop «Capture the Flag» (CTF). En este sentido, los asistentes participarán en una simulación de hacking ético en tiempo real donde, utilizando tecnología de estándar global de Cisco, experimentarán la perspectiva de un especialista en ciberdefensa para mitigar incidentes y proteger infraestructuras críticas.

En cuanto a la organización de las actividades, el cronograma iniciará el martes 19 de mayo en la UNTDF de Ushuaia con sesiones técnicas sobre IA y charlas de gestión sobre su impacto organizacional. El miércoles 20 de mayo, la misma sede albergará el workshop intensivo, mientras que el cierre se trasladará el jueves 21 de mayo al Polo Creativo de Río Grande, donde se replicará la jornada técnica y el taller de hacking.

Al respecto, la secretaria de Ciencia y Tecnología, Elida Rechi, expresó que “tenemos una gran expectativa con estas jornadas que dan respuesta a demandas concretas; queremos que Tierra del Fuego se posicione como un referente global en innovación. A través de nuestra Academia Cisco Networking, la más austral, estamos brindando a nuestros jóvenes, profesionales y agentes públicos herramientas de estándar internacional para enfrentar los desafíos de un mundo digital cada vez más complejo sembrado la base de una cultura de salud digital y seguridad activa que acompañe el crecimiento de la provincia por los próximos años».

Finalmente, debido a que las sesiones prácticas cuentan con cupos limitados para garantizar la calidad del entrenamiento técnico y el soporte de los laboratorios, la inscripción se gestionará mediante formulario digital accediendo al siguiente link:

https://forms.office.com/r/z8cCZ1i59A?origin=lprLink