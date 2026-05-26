TIERRA DEL FUEGO IMPULSA EL TALENTO JOVEN CON LA «JAM RUTA GAMER» PARA CREAR VIDEOJUEGOS

Las y los participantes tendrán la oportunidad de diseñar ideas, crear personajes e historias, experimentar con la programación y el dibujo técnico, y conectar con pares que comparten el mismo interés por el gaming y la innovación tecnológica. El propósito central es fortalecer la comunidad gamer local y brindar herramientas clave para la economía del conocimiento.
El evento busca incentivar el talento joven local, transformando el interés por el juego en una experiencia activa de creación, imaginación y producción colectiva, sin necesidad de contar con conocimientos previos en la materia.
En Río Grande se desarrollará este martes 26 y miércoles 27 de mayo, en el Centro Cultural Yaganes (Belgrano 319), de 15:00 a 18:00 horas y en la ciudad de Ushuaia, el miércoles 27 en el IPRA (San Martín 360) de 10:00 a 13:00h para estudiantes del turno mañana y de 15:00 a 18:00 horas, para los del turno tarde.
Los cupos para participar de la Game Jam son limitados. Las y los interesados en formar parte de esta experiencia y diseñar el próximo videojuego nacido en Tierra del Fuego pueden inscribirse completando el formulario digital en el siguiente enlace