TIERRA DEL FUEGO DEFINE SU PLAN DE MANEJO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

Tierra del Fuego 25/05/2026.- Organizado por el Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Ambiente, y en conjunto con la Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales, se llevó adelante el Primer Taller Participativo para la elaboración del Plan de Manejo y Gestión del Área Natural Protegida Península Mitre (ANPPM).

Este documento constituirá una herramienta clave para la planificación estratégica y la gestión efectiva del territorio, mediante la cooperación entre diversos sectores.

Durante las jornadas realizadas en el salón del IPRA de Ushuaia, los asistentes trabajaron en la identificación de los valores de conservación del Área, el análisis de impactos y la elaboración de un diagnóstico a partir de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).

En la apertura, el ministro Francisco Devita destacó que “nuestra prioridad es asegurar un equilibrio real entre la conservación y el desarrollo sostenible de la provincia. Esta hoja de ruta busca garantizar la protección ambiental del Área, al mismo tiempo que define las reglas para una integración responsable de las actividades económicas compatibles con la zona. Hablar de desarrollo en un Área Protegida significa planificar un espacio público que genere nuevas oportunidades para Tierra del Fuego, priorizando siempre el bienestar común y el resguardo de nuestro patrimonio natural”.

Desde la Dirección General de Biodiversidad y Conservación se valoró el compromiso asumido por los participantes de las jornadas, recordando que muchos de estos actores e instituciones trabajaron, desde 2018 e incluso con anterioridad, para que el Área se constituyera como tal y finalmente fuera aprobada por Ley en 2022.

Asimismo, destacaron que en esta nueva instancia los distintos sectores volvieron a reunirse junto a los equipos técnicos del Estado para avanzar en una construcción participativa de la planificación del Área Protegida, orientada por los valores de conservación que posee.

El encuentro contó con una amplia convocatoria que incluyó a representantes de la Asociación Mane´kenk, la Asociación Argentina de Guías de Montaña, la Asociación Fueguina de Guías de Montaña, la Asociación Civil Conservación Península Mitre, la Asociación Bahía Encerrada y el Club Náutico AFASYN. También participaron integrantes de las comunidades Selk’nam Rafaela Ishton y Yagán Paiakoala; la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego y APROTUR; así como organismos estatales y académicos, entre ellos la Secretaría de Pueblos Originarios, la Subsecretaría de Planificación Estratégica, el Museo del Fin del Mundo, INFUETUR, el Municipio de Ushuaia, Parques Nacionales, el CADIC-CONICET, las universidades UNTDF y UTN, y el Área Naval Austral de la Armada Argentina.