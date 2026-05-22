TIERRA DEL FUEGO AVANZA EN UN PROCESO DE INVERSIÓN ACUÍCOLA JUNTO A BENTÓNICOS DE ARGENTINA

Tierra del Fuego 22/05/2026.- El Gobierno de la Provincia y Bentónicos de Argentina S.A. avanzan en un proceso de inversión orientado al desarrollo de proyectos acuícolas vinculados al cultivo de truchas, macroalgas y erizos de mar, así como al fortalecimiento de la pesca de crustáceos.

En ese marco, el Gobernador Gustavo Melella formalizó una instancia institucional de trabajo conjunto con representantes de la firma, orientada a promover inversiones productivas, diversificar la matriz económica y consolidar el desarrollo acuícola con criterios de sostenibilidad ambiental, sanidad, agregado de valor y generación de empleo local.

La iniciativa se enmarca en las bases del Plan Estratégico para el Desarrollo Acuícola, la Ley Provincial Nº 1601 de Acuicultura y su Decreto Reglamentario Nº 587/2026, herramientas que ordenan la actividad y brindan previsibilidad jurídica para el análisis y desarrollo de nuevos proyectos.

Al respecto, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, indicó que “el marco legal y la reglamentación recientemente implementadas fueron claves para dar certeza jurídica y garantizar condiciones sanitarias, cuidado ambiental y protección de los recursos naturales, que constituyen un activo estratégico para nuestra provincia”.

El desarrollo proyectado prevé un abordaje territorial en distintas zonas. En las zonas Centro y Norte se identifica un fuerte potencial productivo y se avanza en San Pablo con una experiencia piloto de cultivo de mejillones, que permitirá generar información técnica de base para futuros desarrollos vinculados al cultivo de mejillones y macroalgas. En tanto, la zona Sur se proyecta como espacio estratégico para la formación, investigación y capacitación técnica.

Por su parte, Vitalii Bakulin, representante de Bentónicos de Argentina S.A., adelantó que la empresa presentará la documentación técnica correspondiente para la evaluación formal de un proyecto productivo de cultivo de trucha, con una escala inicial estimada de hasta 300 toneladas anuales, sujeto al cumplimiento de las instancias administrativas, técnicas, ambientales, hídricas y sanitarias previstas por la normativa vigente.

Asimismo, respecto del erizo de mar, ya se cuenta con estudios de prospección desarrollados en articulación entre el CADIC —Centro Austral de Investigaciones Científicas— y la Provincia, orientados a determinar la capacidad productiva y las posibilidades de aprovechamiento sostenible del recurso.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que Tierra del Fuego cuenta con una oportunidad estratégica para consolidarse como referente en desarrollo acuícola sostenible, promoviendo inversión privada, empleo, innovación tecnológica y agregado de valor, sobre la base del cuidado ambiental y la protección de sus recursos naturales.