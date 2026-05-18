TEMPORADA DE REFORMAS Tierra del Fuego: Melella vetó las leyes opositoras y comienza el debate por la reforma constitucional

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cumplió con su promesa y vetó las dos leyes que impulsó la oposición semanas atrás. Una que reformaba la coparticipación municipal. La otra dergaba la norma que declaró la necesidad de reformar la Constitución provincial. Así, aseguró la marcha el proceso electoral para elegir convencionales constituyentes en el sur de la Patagonia.

La elección de constituyentes aparece como un ensayo general de cara a 2027, cuando lo que estará en juego es la gobernación. Con alianzas rotas, espacios en reconfiguración y liderazgos que buscan consolidarse, el mapa político fueguino empieza a ordenarse alrededor de la reforma constitucional.

FORJA , el partido del gobernador, llega a la discusión constituyente con el desgaste de la gestión y con la necesidad de ordenar su frente político luego de la ruptura con el PJ . El espacio que conduce Melella desembarcó en Tierra del Fuego en 2014, con un discurso de justicia social y fuerte impronta kirchnerista, aunque el propio mandatario proviene del radicalismo.

Actualmente, FORJA cuenta con tres legisladores provinciales, cinco concejales y un diputado nacional. La reforma constitucional representa para el oficialismo una oportunidad de recuperar centralidad política en medio de un escenario económico complejo y de crecientes tensiones con sectores aliados.

El PJ de Vuoto, de socio a adversario

Partido Justicialista de Tierra del Fuego, presidido por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, rompió este año su alianza con el gobernador en medio de la pelea por los recursos coparticipables. Fue el principal impulsor de la denominada «Ley Goteo», la otra norma que Melella tumbó este viernes, al filo del plazo establecido por la carta magna.

Con línea directa con La Cámpora, el armado peronista mantiene volumen político propio. Entre sus principales figuras aparecen la senadora Cristina López; el legislador Juan Carlos Pino; y la legisladora Victoria Vuoto, además de el funcionariado municipal de Ushuaia, base del partido que comanda el intendente, ahora en soledad.

La distancia con Melella modificó por completo el tablero del oficialismo provincial y abrió una disputa que también tendrá impacto en la elección constituyente.

La Libertad Avanza acelera su construcción territorial

La Libertad Avanza aparece luego de la elección de 2025 como el espacio con mayor proyección electoral en la provincia. El armado libertario ya tiene representación en el Concejo Deliberante de Ushuaia, dos legisladores provinciales, dos senadores y dos diputados nacionales.

Los nombres con mayor volumen político son el diputado Santiago Pauli y el senador Agustín Coto, quienes buscan consolidar territorialidad en una provincia donde el voto a Javier Milei mostró un crecimiento sostenido. Separados en la estrategia interna del partido violeta, saben que la conducción nacional no permitirá quiebres.

Los representantes de La Libertad Avanza de Tierra del Fuego junto a Martín Menem.

Luego del triunfo en las legisaltivas del año pasado, la elección de convencionales será la primera gran prueba local para medir cuánto puede traducirse el fenómeno libertario en estructura política propia dentro de Tierra del Fuego. De todos modos, los representantes del mileísmo advierten que la ciudadanía sabe reconocer las diferencias entre una contienda y otra, un clásico en los distritos que históricamente desdoblan sus batallas de las peleas nacionales.

Provincia Grande y el proyecto de Martín Pérez

Provincia Grande es la principal plataforma política del intendente de Río Grande, Martín Pérez, que empieza a perfilarse como uno de los dirigentes con aspiraciones para disputar la gobernación en 2027.

El espacio tiene como aliado central al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y logró sumar el año pasado a gran parte del histórico Movimiento Popular Fueguino (Mopof), especialmente al sector vinculado al clan Löffler, con fuerte presencia en Río Grande.

El Mopof conserva un bloque propio de dos legisladores en la Legislatura provincial. La vicegobernadora Mónica Urquiza pertenece formalmente a ese espacio, aunque mantiene distancia política con el sector dominante del partido. La forma en que participarán de la constituyente de agosto es todavía uno de los enigmas que irán resolviendo con el avance del calendario electoral.

La UCR y los sellos provinciales que buscan sobrevivir

La Unión Cívica Radical atraviesa uno de sus momentos de menor representación en Tierra del Fuego. Conserva apenas una banca en el Concejo Deliberante de Río Grande, ocupada por Maxi Ybars, presidente del comité provincial. En las últimas elecciones, apostó a la candidatura del senador Pablo Blanco dentro de la alianza Provincias Unidas, pero no logró sostener competitividad.

Pablo Blanco, candidato del radicalismo en las elecciones 2025.

Fuente: Letra P