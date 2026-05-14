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Sube el precio de la nafta a partir de esta noche y acumula un 48% en cinco meses.

Por Armando Cabral

Rio Grande 14/05/2026.- YPF aplicó tres incrementos consecutivos en lo que va del mes, con ajustes que comenzaron el 5 de mayo y continuaron el 11 y 13 de mayo. A inicio de mes la nafta súper costaba $ 1660 por litro, ahora y con un aumento de 23 pesos en 14 días, el litro de súper cuesta $ 1690. Pero no hay inflación y este costo se traslada a todos lo sproductos que ingresan a la isla a partir de hoy.

Con el aumento del 1% anunciado para esta noche, todos los combustibles en Tierra del Fuego suben levemente respecto de los valores que registramos en la última nota de La Licuadora TDF (11 de mayo).

Combustible Último precio registrado +1% proyectado
Nafta Súper $1.673 $1.690
Nafta Infinia $1.839 $1.857
Diesel 500 $1.911 $1.930
Infinia Diesel $2.020 $2.040
  • La Súper supera los $1.690, consolidando el quiebre del umbral simbólico de los $1.700 en Tierra del Fuego.
  • El gasoil se acerca peligrosamente a los $2.000, lo que impacta en transporte y producción.
  • El aumento acumulado desde enero ya roza el 48% en apenas cinco meses, mientras los ingresos siguen estancados.
  • Jubilados y asalariados: el haber mínimo con zona desfavorable ($630.000) cubre menos del 25% de la canasta básica ($2,5 millones).
  • Transporte público y privado: tarifas presionadas por el gasoil caro.
  • Consumo familiar: el traslado a precios finales golpea directamente a los hogares fueguinos.
  • YPF aplicó tres incrementos consecutivos en lo que va del mes, con ajustes que comenzaron el 5 de mayo y continuaron el 11 y 13 de mayo.
  • Al iniciar mayo, la nafta súper se comercializaba a $1.660 por litro, mientras que la Infinia costaba $1.838, el Ultra Diésel $1.919 y la Infinia Diésel $2.024.
  • Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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