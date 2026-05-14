Sube el precio de la nafta a partir de esta noche y acumula un 48% en cinco meses.

Con el aumento del 1% anunciado para esta noche, todos los combustibles en Tierra del Fuego suben levemente respecto de los valores que registramos en la última nota de La Licuadora TDF (11 de mayo).
|Combustible
|Último precio registrado
|+1% proyectado
|Nafta Súper
|$1.673
|$1.690
|Nafta Infinia
|$1.839
|$1.857
|Diesel 500
|$1.911
|$1.930
|Infinia Diesel
|$2.020
|$2.040
- La Súper supera los $1.690, consolidando el quiebre del umbral simbólico de los $1.700 en Tierra del Fuego.
- El gasoil se acerca peligrosamente a los $2.000, lo que impacta en transporte y producción.
- El aumento acumulado desde enero ya roza el 48% en apenas cinco meses, mientras los ingresos siguen estancados.
- Jubilados y asalariados: el haber mínimo con zona desfavorable ($630.000) cubre menos del 25% de la canasta básica ($2,5 millones).
- Transporte público y privado: tarifas presionadas por el gasoil caro.
- Consumo familiar: el traslado a precios finales golpea directamente a los hogares fueguinos.
- YPF aplicó tres incrementos consecutivos en lo que va del mes, con ajustes que comenzaron el 5 de mayo y continuaron el 11 y 13 de mayo.
- Al iniciar mayo, la nafta súper se comercializaba a $1.660 por litro, mientras que la Infinia costaba $1.838, el Ultra Diésel $1.919 y la Infinia Diésel $2.024.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar