SE REALIZÓ CONVERSATORIO PARA DEBATIR EL PROYECTO DE LEY SOBRE “FALSAS DENUNCIAS”

Tierra del Fuego 26/05/2026.- El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, llevó adelante un conversatorio en el Salón Malvinas de Casa de Gobierno en el marco del debate sobre el proyecto de Ley de “Falsas Denuncias”, impulsado desde el oficialismo nacional.

La actividad contó con la participación del Dr. Carlos Rozanski, referente en materia de Derechos Humanos y ex juez de la Cámara Federal de la Provincia de Buenos Aires, junto a las licenciadas en Psicología Natalia Matiello y Paulina Báez, profesionales denunciadas por abogados penalistas de la ciudad de Rosario a raíz de informes periciales vinculados a situaciones de abuso.

Durante el encuentro se generó un espacio de reflexión e intercambio en torno a los alcances y posibles implicancias de la iniciativa legislativa, poniendo especial énfasis en el acompañamiento y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como en el rol de las y los profesionales que intervienen en estos procesos.

La secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, sostuvo que “este conversatorio junto al Dr. Rozanski y las profesionales invitadas permitió profundizar el análisis sobre un proyecto de ley cuyas implicancias exceden únicamente a las mujeres y diversidades, ya que también pone en discusión el trabajo de psicólogas, psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales que acompañan e intervienen en situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes”.

Asimismo, indicó que “es fundamental generar estos espacios de debate y reflexión para comprender el impacto que determinadas iniciativas pueden tener sobre quienes trabajan cotidianamente en la protección y restitución de derechos”.

Por su parte, el Dr. Carlos Rozanski expresó: “Mantuvimos un conversatorio junto a la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad para abordar un tema muy delicado: el mito de las falsas denuncias en casos de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes”.

Y agregó: “Analizamos particularmente la situación de vulnerabilidad que atraviesan las niñeces víctimas y las implicancias de un proyecto que podría generar consecuencias sobre el trabajo de profesionales que asisten y acompañan a posibles víctimas de abuso”.

El encuentro reunió a integrantes de organismos e instituciones vinculadas a la promoción y protección de derechos, profesionales y público interesado en la temática.