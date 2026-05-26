SE REALIZÓ CONVERSATORIO PARA DEBATIR EL PROYECTO DE LEY SOBRE “FALSAS DENUNCIAS”

La actividad contó con la participación del Dr. Carlos Rozanski, referente en materia de Derechos Humanos y ex juez de la Cámara Federal de la Provincia de Buenos Aires, junto a las licenciadas en Psicología Natalia Matiello y Paulina Báez, profesionales denunciadas por abogados penalistas de la ciudad de Rosario a raíz de informes periciales vinculados a situaciones de abuso.
Durante el encuentro se generó un espacio de reflexión e intercambio en torno a los alcances y posibles implicancias de la iniciativa legislativa, poniendo especial énfasis en el acompañamiento y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como en el rol de las y los profesionales que intervienen en estos procesos.
La secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, sostuvo que “este conversatorio junto al Dr. Rozanski y las profesionales invitadas permitió profundizar el análisis sobre un proyecto de ley cuyas implicancias exceden únicamente a las mujeres y diversidades, ya que también pone en discusión el trabajo de psicólogas, psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales que acompañan e intervienen en situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes”.
Asimismo, indicó que “es fundamental generar estos espacios de debate y reflexión para comprender el impacto que determinadas iniciativas pueden tener sobre quienes trabajan cotidianamente en la protección y restitución de derechos”.
Por su parte, el Dr. Carlos Rozanski expresó: “Mantuvimos un conversatorio junto a la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad para abordar un tema muy delicado: el mito de las falsas denuncias en casos de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes”.
Y agregó: “Analizamos particularmente la situación de vulnerabilidad que atraviesan las niñeces víctimas y las implicancias de un proyecto que podría generar consecuencias sobre el trabajo de profesionales que asisten y acompañan a posibles víctimas de abuso”.
El encuentro reunió a integrantes de organismos e instituciones vinculadas a la promoción y protección de derechos, profesionales y público interesado en la temática.