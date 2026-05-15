SALUD Y TURISMO LLEVARON TRANQUILIDAD Y REAFIRMARON QUE TIERRA DEL FUEGO NO REGISTRA CASOS NI SOSPECHAS DE HANTAVIRUS

Tierra del Fuego 15/05/2026.- Autoridades del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), la Cámara de Turismo provincial y la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo (AAFUVYT) mantuvieron un encuentro de trabajo para llevar tranquilidad a residentes y visitantes tras la circulación de información vinculada a un crucero donde se detectaron casos de hantavirus fuera del territorio provincial.

Durante la reunión participaron la ministra de Salud, Judit Di Giglio; el director de Epidemiología y Salud Ambiental, Juan Petrina; el secretario de Política Externa del INFUETUR, Juan Pavlov; el presidente de la Cámara de Turismo, Patricio Cornejo; y representantes de AAFUVYT, Andrea Forti y Silvana Ponce.

En ese marco, la ministra Judit Di Giglio fue contundente al remarcar que “en Tierra del Fuego nunca hemos tenido un caso confirmado de hantavirus y tampoco casos sospechosos”.

La titular de la cartera sanitaria explicó que desde 1996, año en que la enfermedad pasó a ser de notificación obligatoria en la Argentina, la provincia no registra antecedentes de circulación del virus.

“Ni siquiera hemos tenido personas que hayan contraído la enfermedad en otras zonas y posteriormente hayan llegado a la provincia con diagnóstico confirmado. Tampoco hemos registrado internaciones sospechosas en las últimas semanas epidemiológicas”, afirmó.

Di Giglio recordó además que el hantavirus es una enfermedad que sí presenta circulación en algunas regiones cordilleranas del país y de Chile, donde todos los años se notifican casos, aunque aclaró que la situación epidemiológica de Tierra del Fuego es completamente distinta.

“En nuestra provincia no hay circulación registrada del virus. Formamos parte de la red nacional de vigilancia epidemiológica junto al Instituto Malbrán y contamos con equipos técnicos altamente capacitados para realizar el monitoreo permanente de enfermedades respiratorias”, sostuvo.

Por su parte, desde el INFUETUR remarcaron la importancia de transmitir información oficial y basada en evidencia científica. “Somos el destino con mayor cantidad de recaladas de cruceros del país y puerta de entrada a la Antártida. Por eso es fundamental llevar tranquilidad y transparencia informativa tanto a operadores turísticos como a visitantes”, expresó Juan Pavlov.

“El registro sanitario es contundente: en Tierra del Fuego no existen casos activos de hantavirus ni evidencia de fauna transmisora en el territorio provincial”, agregó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Turismo, Patricio Cornejo, sostuvo que “estamos trabajando con el mercado turístico nacional e internacional llevando tranquilidad y defendiendo al destino, tanto por la seguridad sanitaria como por la calidad de los servicios que ofrecemos”. Y agregó: “Es seguro venir a Tierra del Fuego y también es seguro vivir acá”.

Desde el sector turístico público y privado recordaron además que no existe ninguna restricción vigente para viajar hacia Argentina ni hacia Tierra del Fuego e insistieron en la importancia de consultar siempre fuentes oficiales antes de difundir información que pueda generar alarma o afectar la actividad turística provincial.