Salud Digital 5.0: una ley para modernizar el sistema sanitario fueguino

Ushuaia 27/05/2026.- La Legislatura provincial aprobó por unanimidad la Ley de Salud Digital 5.0, una iniciativa orientada a modernizar el sistema sanitario fueguino mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar el acceso, la integración y la calidad de la atención en toda la provincia.

La normativa impulsa el desarrollo de historias clínicas digitales interoperables, la expansión de la telemedicina y la incorporación de nuevas herramientas de conectividad y capacitación para fortalecer el sistema público de salud. La legisladora Victoria Vuoto destacó que “esta ley busca algo muy concreto: mejorarle la vida cotidiana a la gente cuando necesita acceder al sistema de salud”.

En ese sentido, remarcó que “muchas veces las personas tienen que repetir estudios, volver a contar toda su historia clínica o enfrentarse a demoras innecesarias por la falta de integración entre los distintos efectores. La salud digital viene a resolver parte de esos problemas”.

Asimismo, señaló que “en una provincia como Tierra del Fuego, donde las distancias muchas veces dificultan el acceso a especialistas o controles médicos, la tecnología tiene que ser una herramienta para acercar derechos y reducir desigualdades”. Vuoto explicó además que uno de los ejes centrales de la ley es avanzar hacia historias clínicas digitales seguras y accesibles para los profesionales autorizados del sistema sanitario.

“Que la información médica esté disponible en tiempo y forma puede mejorar diagnósticos, evitar estudios repetidos y agilizar la atención”, sostuvo. Por último, la legisladora afirmó que “modernizar el sistema de salud no significa solamente incorporar tecnología, sino construir un Estado más eficiente, más cercano y capaz de dar mejores respuestas a las necesidades de los fueguinos y fueguinas”.