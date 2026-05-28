RÍO GRANDE RATIFICÓ SU COMPROMISO CON POLÍTICAS DE SALUD INTEGRAL PARA JÓVENES

Rio Grande 28/05/2026.- El Municipio y la Fundación Kaleidos consolidan su vínculo y crean una alianza estratégica orientada a continuar trabajando en acciones conjuntas para la promoción, protección y restitución de derechos de adolescentes embarazadas, madres, padres y sus hijos e hijas, fortaleciendo el acompañamiento integral y comunitario en la ciudad.

El Municipio de Río Grande y la Fundación Kaleidos concretaron la firma del convenio de cooperación y colaboración institucional para fortalecer el desarrollo del proyecto denominado “Centro de Acompañamiento Integral para Adolescentes Embarazadas, Madres y Padres”.

La firma fue encabezada por el secretario de Salud, Agustín Perez y el presidente de la Fundación Kaleidos, Ricardo Gorodisch. Esta acción representa un avance en el fortalecimiento de políticas públicas vinculadas a la salud integral, el acompañamiento y la protección de los derechos de los jóvenes riograndenses.

En este marco, el Municipio de Río Grande asume el compromiso de aportar recursos humanos, técnicos y logísticos para garantizar la implementación del proyecto. Asimismo, participará en campañas de sensibilización junto a Red MAPA, designará referentes institucionales y colaborará en tareas de evaluación y sistematización de información, con el objetivo de avanzar hacia la consolidación del proyecto como una política institucional municipal.

Por su parte, Fundación Kaleidos, a través de Red MAPA, brindará acompañamiento técnico, asesoramiento profesional y espacios de capacitación y formación destinados a los equipos locales involucrados. Además, promoverá instancias de intercambio con organizaciones y municipios de distintos puntos del país, fortaleciendo el trabajo en red y el desarrollo territorial del proyecto.

Al respecto, el subsecretario de Salud destacó “es fundamental seguir construyendo y articulando políticas públicas que lleguen a la gente, sobre todo en un contexto tan complejo, donde la salud pública muchas veces es cuestionada. Poder mostrar este trabajo conjunto y continuar generando acciones concretas es muy importante”.

Asimismo, remarcó “hoy vemos cómo se cuestionan decisiones vinculadas a la natalidad desde una mirada simplista, cuando en realidad se trata de fenómenos sociales complejos y globales. Por eso creemos profundamente en la importancia de las políticas públicas, de la Educación Sexual Integral y de generar herramientas de prevención y acompañamiento, siempre desde una perspectiva humana y comunitaria”.

“Para nosotros, los convenios tienen sentido cuando se transforman en trabajo real y sostenido. Este proyecto ya viene funcionando y eso demuestra el compromiso del Municipio y de Fundación Kaleidos. El trabajo que realiza Casa de María es único en la región y merece ser acompañado y fortalecido”, concluyó.

El presidente de Fundación Kaleidos, Ricardo Gorodisch, explicó que “Red MAPA es un proyecto que llevamos adelante desde hace cinco años junto a la Fundación suiza Children Action, con el propósito de conformar en toda la Argentina una red de organizaciones y municipios que acompañen a adolescentes que son madres y padres, y a sus hijos e hijas”.

En tal marco, señaló que “en 2025 el Municipio de Río Grande se incorporó a esta red, participó de las instancias de formación y comenzó a desarrollar sus propios programas. Hoy damos un nuevo paso con la firma de este acuerdo, donde tanto el Municipio como la Fundación asumimos responsabilidades concretas para continuar fortaleciendo este trabajo conjunto”.

Finalmente, Gorodisch sostuvo que “este convenio es fundamental ya que a partir de Red MAPA fortalecemos el trabajo en red, aprendemos de las experiencias de otras organizaciones y municipios y construimos juntos mejores estrategias de acompañamiento para que tanto las y los adolescentes como sus hijos e hijas puedan desarrollar sus proyectos de vida de la mejor manera posible”.