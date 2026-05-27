RÍO GRANDE PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN TÉCNICA CON PROVINCIA POR LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN

Rio Grande 27/06/2026.- La secretaria de Finanzas del Municipio, Dra. Valeria Capotorto, destacó el inicio de una instancia de diálogo con Provincia para avanzar en la regularización de una deuda de coparticipación que, según indicó, “supera los 17 mil millones de pesos en términos reales”, y remarcó que “buscamos que los fondos que le corresponden a Río Grande estén disponibles en tiempo y forma para ser volcados a la acción municipal”.

Del encuentro formó parte la secretaria de Finanzas del Municipio, Dra. Valeria Capotorto, junto al ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, y equipos técnicos de las tres ciudades de la provincia.

Durante la reunión se expuso el estado de situación de las cuentas provinciales, en el marco de un espacio de trabajo orientado a construir acuerdos que permitan avanzar en la reducción del monto de la deuda y en la reorganización de los plazos de transferencias de coparticipación.

En relación a la situación de Río Grande, la secretaria de Finanzas del Municipio, Dra. Valeria Capotorto, precisó la composición del reclamo vigente. “En el caso de Río Grande, la deuda exigible -es decir, aquella que ha sido reclamada formalmente por la vía administrativa- asciende aproximadamente a poco mas 10 mil millones de pesos. Si a esto se le suman los cálculos totales de fondos de coparticipación pendientes de transferencia a la ciudad, el monto global superaría los 17 mil millones de pesos en términos reales”, explicó la funcionaria.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la posibilidad de avanzar hacia una normalización en los tiempos de transferencia de los fondos, con el objetivo de reducir los plazos actuales y acercarlos a un esquema de 20 días o menos, “planteamos la necesidad de avanzar hacia un esquema más ordenado y previsible en la transferencia de fondos, con plazos que puedan reducirse para garantizar previsión y un mejor funcionamiento financiero de los municipios” .

Asimismo, se acordó avanzar en una nueva reunión técnica prevista para el miércoles 17 de junio, donde los equipos continuarán trabajando en la redacción de la resolución que definirá el nuevo esquema de coeficientes de coparticipación municipal y los porcentajes que corresponderán a cada ciudad, un punto considerado fundamental y que deberá alcanzarse mediante el trabajo conjunto entre Provincia y los municipios.

En este marco, desde la Secretaría de Finanzas del Municipio se destacó la importancia del diálogo institucional y la necesidad de avanzar en acuerdos responsables que permitan regularizar progresivamente el envío de fondos, garantizando mayor previsibilidad financiera para el funcionamiento del Municipio.

En ese sentido, también se remarcó la postura de la gestión municipal: “desde un primer momento, la gestión del intendente Martín Pérez ha promovido el diálogo y la búsqueda de soluciones a través de los canales administrativos y legales correspondientes, entendiendo que este es el camino adecuado para resolver las diferencias”.

Finalmente, la secretaria subrayó que “estos fondos son fundamentales para sostener el funcionamiento cotidiano de la ciudad y dar respuesta al crecimiento de la demanda de políticas públicas que hoy, más que nunca, requiere Río Grande. Ordenar esta situación es clave para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la gestión municipal”.