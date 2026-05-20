RÍO GRANDE FORTALECE LOS PLANES DE EVACUACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Rio Grande 20/05/2026.- Personal de Defensa Civil Municipal llevó adelante una jornada de capacitación y actualización del plan de evacuación del colegio Comandante Luis Piedrabuena. La actividad estuvo destinada a docentes y personal no docente de ambos turnos en pos de fortalecer las herramientas de prevención y respuesta ante las distintas situaciones de emergencia.

El Municipio de Río Grande, a través de Defensa Civil, llevó adelante una jornada de trabajo sobre el plan de evacuación del colegio Comandante Luis Piedrabuena, dirigida a docentes y personal no docente de la institución de los turnos mañana y tarde.

Durante el encuentro, se realizaron sugerencias y actualizaciones al protocolo de evacuación vigente, abordando distintos aspectos vinculados con la prevención, la organización y la respuesta ante emergencias dentro del ámbito escolar.

Los temas trabajados fueron los sistemas de alarmas y activación, los números de emergencia, las salidas de evacuación, los recorridos establecidos y los puntos de encuentro definidos para resguardar a la comunidad educativa ante una eventual contingencia.

Asimismo, se abordaron diferentes escenarios de riesgo que podrían afectar a la institución, como incendios, pérdidas de gas, presencia de monóxido de carbono y eventos sísmicos. En este sentido, se brindaron herramientas sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico, qué medidas de autoprotección implementar y cuáles son las acciones que deben evitarse frente a este tipo de situaciones.

La capacitación también hizo eje en el rol de las y los docentes al momento de transmitir estos procedimientos a las y los estudiantes, así como en la importancia de trabajar articuladamente con las familias en la implementación del plan de evacuación escolar.

Cabe destacar que la jornada se desarrolló de manera participativa e interactiva, permitiendo el intercambio de experiencias, sugerencias y distintos puntos de vista entre las y los presentes, con el fin de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención dentro de la institución.

Estas formaciones y actualizaciones de los planes de evacuación se están replicando en otras instituciones educativas, con el objetivo de alcanzar a todos los establecimientos escolares de Río Grande.

A través de estas acciones, el Estado Municipal promueve de manera permanente políticas públicas orientadas a la gestión integral del riesgo, la prevención y el cuidado de la comunidad educativa, consolidando una ciudad más preparada y segura ante situaciones de emergencia.