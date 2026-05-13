RÍO GRANDE CONSOLIDA SU POLÍTICA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA JUNTO AL SECTOR PRODUCTOR AVÍCOLA

Rio Grande 13/05/2026.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, mantuvo una reunión de trabajo con más de 30 productores y productoras de huevos agroecológicos de la zona sur y de Apymema. Fue en el marco de las políticas que impulsa la gestión del intendente Martín Perez en materia de soberanía alimentaria y fortalecimiento del entramado productivo local.

Durante la reunión se trabajó sobre distintos ejes para el fortalecimiento del sector, entre ellos el programa “RGA Avícola”, orientado al acompañamiento, ordenamiento y desarrollo de la actividad en la ciudad.

Actualmente, Río Grande supera los 150 mil huevos mensuales de abastecimiento local, un crecimiento significativo si se considera que hace seis años la producción estaba destinada casi exclusivamente al autoconsumo. Hoy existe una oferta creciente de huevos agroecológicos locales, sostenida por el trabajo de los productores y el acompañamiento municipal.

Se dialogó sobre la necesidad de continuar avanzando en herramientas de ordenamiento territorial, sanitario y ambiental, promoviendo buenas prácticas productivas, bienestar animal, salud pública y unidades productivas sostenibles.

Asimismo, se presentaron líneas de acompañamiento como asistencia técnica y veterinaria, provisión invernal de insumos (viruta y recasco), desarrollo de forraje hidropónico y planes sanitarios generales. También se abordó la problemática de las gallinas de fin de ciclo y las alternativas en las que trabaja el Municipio para dar respuestas ordenadas y sanitarias.

Desde la Escuela Municipal de Emprendedores se expusieron capacitaciones específicas, beneficios comerciales y herramientas para fortalecer las unidades productivas.

En este marco, se ratificó el fortalecimiento del “Sello Avícola Municipal”, desarrollado junto al INTA, que promueve calidad, trazabilidad, buenas prácticas e inocuidad alimentaria, consolidándose como referencia para que vecinos y vecinas identifiquen productos locales confiables.

También se pusieron a disposición los espacios de comercialización como el Paseo Canto del Viento y las expos productivas anuales, con el objetivo de fortalecer los canales de venta.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que “estos encuentros son fundamentales porque nos permiten conocer la realidad de cada productor y trabajar en soluciones concretas”.

“Existe una articulación público-privada muy importante. Desde la gestión del intendente Martín Perez acompañamos con herramientas, asistencia y espacios de comercialización, entendiendo que el verdadero motor del crecimiento son los productores locales”, afirmó.

Finalmente, señaló que “es clave organizarnos de cara al invierno, anticiparnos a las necesidades del sector y seguir fortaleciendo una política pública vinculada a la soberanía alimentaria, el arraigo y el desarrollo local. Invitamos a la comunidad a acompañar consumiendo producción fueguina de calidad”.

Del encuentro participaron el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; el director general de Soberanía Alimentaria, Ignacio Orué; la directora general de Desarrollo Productivo, María de los Ángeles González; el director de Desarrollo Pecuario, Pablo Sánchez; el equipo técnico del área; integrantes de la cooperativa avícola XL, grupos asociativos y productores independientes.